Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Juni 2026

Das kostenlose Monatshoroskop für Schütze verrät Deinem Sternzeichen, ob der Juni große Überraschungen für Dein Leben zu bieten hat oder störende Hindernisse aus dem Weg geräumt werden können. Lasse die Astrologie Deine Zukunft bereichern.

Dein Horoskop für das Sternzeichen Schütze bringt Bewegung in Dein Leben. Zwischen Liebe, Energie und neuen Chancen kommt es jetzt darauf an, dass Du die richtige Balance findest.

Liebe und Partnerschaft

Führe ein klärendes Gespräch. Solltest Du nur Ausflüchte hören, überdenke die Beziehung sorgfältig. Jetzt wird es eng: Du bekommst ein Problem, Dich zwischen zwei Flirtpartnern zu entscheiden – warte doch einfach auf den dritten. Du erdrückst andere mit Deinem Hang nach Nähe und Bevormundung, das ist keine Liebe. Gleichzeitig kannst Du Dich auf viel Romantik und Zärtlichkeit freuen – eine schöne Zeit ist zu erwarten.

Gesundheit und Fitness

Gehe mal wieder richtig shoppen, das macht fit und zufrieden. Du hast Dich überanstrengt – jetzt bist Du abgespannt und müde, obwohl Du gerade heute fit sein müsstest. Gönne Dir etwas mehr Ruhe. Im Moment geht körperlich noch weniger voran als sonst, aber das wird sich wieder ändern. Fitness steigert Dein geistiges Leistungsvermögen.

Beruf und Finanzen

Was immer Du auch planst, lasse Dich nicht aufhalten – es geht auf. Alles läuft in Deinem Sinne und allen Widerständen trotzt Du beharrlich. Du stellst vieles infrage, deshalb stagniert im Moment auch einiges im privaten wie im geschäftlichen Bereich. Sei lockerer! Beruflich läuft es doch gerade richtig an – was willst Du mehr? Deine Geschäfte kommen erst dann richtig voran, wenn Du unter Menschen gehst und die richtigen Kontakte knüpfst. Noch bist Du etwas zu zögerlich.