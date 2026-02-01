Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Februar 2026

Monatshoroskop Waage: Dein persönlicher Ausblick für Februar 2026.
Monatshoroskop Waage: Dein persönlicher Ausblick für Februar 2026.

Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Waage

Möchtest Du gleich zu Beginn des neuen Monats voll durchstarten? Dabei helfen Dir die Horoskope, die einen Blick auf die aktuelle Konstellation am Himmelszelt werfen und deuten, wie die Mondenergien im Februar auf das Sternzeichen Waage wirken.

Monatshoroskop Waage: 24.9. bis 23.10.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz wartet immer noch auf die Einlösung des versprochenen Abendessens. Du solltest ehrlich mit Dir selbst umgehen, Deine Gefühle zulassen und sie möglichst aus einem neutralen Standpunkt betrachten. Es geht Dir und Deinem Partner oder Deiner Partnerin bestens - zerstöre das nicht. Du brauchst eindeutige Liebesbeweise, genieße Kuscheln und Streicheleinheiten.

Gesundheit und Fitness

Du bist fit und stark und nimmst es mit allem auf, was auf Dich zukommt. Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf. Wundere Dich nicht, wenn Du heute einen gewaltigen Energieschub spürst. Du fühlst Dich gut und Dein Körper kann sich ausgezeichnet regenerieren. Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein erster Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm sein.

Beruf und Finanzen

Alle sind hektisch, nur Du ziehst Dein Pensum planmäßig und in Ruhe durch. Du gewinnst an Einfluss, dafür musst Du aber Power und Zeit investieren. Kritik, die man Dir entgegenbringt, ist gutgemeint - denke darüber nach. Diese Woche nimmst Du im Job Herausforderungen gerne an, und Du kannst diese auch ohne weitere Schwierigkeiten erfolgreich bestehen.

