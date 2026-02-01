Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Februar 2026

Im kostenlosen Monatshoroskop Waage für Februar stehen die neusten Astro-Nachrichten für den aktuellen Monat. Waage-Männer und Waage-Frauen erfahren, wie sie den Weg zu sich selbst finden und in der Beziehung, im Beruf und bezogen auf die Gesundheit Glück, Wohlbefinden und Erfolg erwarten können.

Liebe und Partnerschaft



Dein Schatz wartet immer noch auf die Einlösung des versprochenen Abendessens. Du solltest ehrlich mit Dir selbst umgehen, Deine Gefühle zulassen und sie möglichst aus einem neutralen Standpunkt betrachten. Es geht Dir und Deinem Partner oder Deiner Partnerin bestens - zerstöre das nicht. Du brauchst eindeutige Liebesbeweise, genieße Kuscheln und Streicheleinheiten.

Gesundheit und Fitness

Du bist fit und stark und nimmst es mit allem auf, was auf Dich zukommt. Du hast viel Energie, baue jetzt etwas Kondition auf. Wundere Dich nicht, wenn Du heute einen gewaltigen Energieschub spürst. Du fühlst Dich gut und Dein Körper kann sich ausgezeichnet regenerieren. Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein erster Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm sein.

Beruf und Finanzen

Alle sind hektisch, nur Du ziehst Dein Pensum planmäßig und in Ruhe durch. Du gewinnst an Einfluss, dafür musst Du aber Power und Zeit investieren. Kritik, die man Dir entgegenbringt, ist gutgemeint - denke darüber nach. Diese Woche nimmst Du im Job Herausforderungen gerne an, und Du kannst diese auch ohne weitere Schwierigkeiten erfolgreich bestehen.