Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Januar 2026

Schenkt die Astrologie Deinem Sternzeichen wichtige Erkenntnisse für die Zukunft? Im Januar- Monatshoroskop für Waage warten inspirierende Ratschläge, die für mehr Harmonie und Zuversicht sorgen können.

Eine wichtige Richtungsentscheidung in der Liebe kann den Weg bahnen für etwas ganz Großes. Wer aus der Vergangenheit lernt, wird die Zukunft für sich selbst positiv gestalten können. Sei gespannt, was das kostenlose Horoskop für Waage an kosmischen Tipps für die Liebe, die Gesundheit und den Beruf bereithält.

Liebe und Partnerschaft



Du genießt jetzt das Interesse und kostest es richtig aus. Vielleicht fühlst Du Dich zeitweise aggressiv und den Tränen nahe, oder Du kannst Dich selbst nicht leiden - halb so schlimm, das vergeht wieder. Behutsame Worte bringen Dein Gefühlsleben wieder ins Gleichgewicht. Erfolg macht Dich noch erotischer und anziehender!

Gesundheit und Fitness

Alles wird Dir gerade etwas zu anstrengend, auch wenn es nach außen nicht so wirkt. Nimm Dir weniger vor und lege bewusst Ruhepausen ein. Optimisten sind weniger anfällig für Krankheiten. Sport an der frischen Luft tut Dir jetzt besser als das Fitnesscenter. Du fühlst Dich erschöpft und ausgelaugt, höre auf die Signale Deines Körpers.

Beruf und Finanzen

Jetzt oder nie, Du bist umwerfend und sehr charismatisch. Was Dich jetzt noch viel Kraft kostet, wird Dir schon bald deutlich leichter fallen. Deine Gelassenheit und Deine positive Art wirken wie Balsam auf das ganze Team. Finde Deine wahre Berufung - so lautet die Aufforderung Deiner inneren Stimme. Höre ruhig einmal auf Dein Bauchgefühl.