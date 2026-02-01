Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Februar 2026

Möchtest Du durchstarten oder endlich mal eine ruhige Kugel schieben? Das Monatshoroskop Wassermann für Februar 2026 verrät Dir, worauf Du in diesem Monat achten solltest und wie sich die Energien der Himmelskörper laut der Astrologen auf Deinen Körper, Deine Liebeschancen und Deine berufliche Situation auswirken. Wirf einen Blick in die Zukunft für das Sternzeichen Wassermann!

Ob Du mitten im Winterblues feststeckst oder Dich die Vorfreude auf die ersten Frühlingsgefühle motivieren, die Horoskope geben Wassermann auch im Februar wichtige Botschaften aus dem Reich der Himmelskörper mit an die Hand, damit Du von Erfolg in der Liebe, im Beruf und einem gesunden Geist und Körper profitieren kannst.

Liebe und Partnerschaft



Du bist nicht geschaffen, um alleine zu sein - gehe auf Partnersuche. Du blühst richtig auf und ziehst die ganze Aufmerksamkeit auf Dich. Öffne Dein Herz und genieße die Zweisamkeit in vollen Zügen. Wenn Du für feine erotische Schwingungen empfänglich bist, wird die nächste Zeit nicht spurlos an Dir vorübergehen.

Gesundheit und Fitness

In einer Wellnessoase kannst Du so richtig zur Ruhe kommen. Entspanne bei Massage und Musik. Dein Körper signalisiert Dir genau, was ihm fehlt, achte darauf. Jetzt geht es Dir deutlich besser. Du wirkst ausgeruht und erholt und machst auf Dein Umfeld einen entspannten Eindruck. Deine Aura kommt an.

Beruf und Finanzen

Jetzt bietet sich eine Neuausrichtung in Deinem Leben. Im Nu kehrt Dein alter Ehrgeiz zurück und Du hast Freude an dieser Entwicklung. Die Zeit nimmt ihren Lauf, und wenn Du nicht wachsam bist, werden sich beruflich nur jene erfolgreich entwickeln, die nach vorne preschen. Du arbeitest in einem unschlagbaren Kollegenteam, das andere überflügelt. Dadurch kannst Du ein Maximum an Arbeitsleistung aus Dir herausholen. Zurzeit kannst Du beruflich Nägel mit Köpfen machen, einen Vertrag abschließen, ein Angebot nutzen oder Dich auch für längere Zeit binden.