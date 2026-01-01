Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Januar 2026

Nur das kostenlose Monatshoroskop Wassermann für Januar weiß, ob in der Liebe, im Beruf oder der Gesundheit spannende Überraschungen bevorstehen. Mit Geduld und Durchhaltevermögen können Träume wahr werden.

Oft liegt erst in der Veränderung die Kraft für etwas Neues. Mit ein wenig Mut und Zuversicht sehen die Sterne in der Liebe und Beruf einige Chancen. Das aktuelle Horoskop für das Tierkreiszeichen Wassermann verrät, welche Herausforderungen auf Dein Schicksal zukommen.

Liebe und Partnerschaft



Gefühlstiefe, Liebe, Nähe und sogar Formen der Angst sind zurzeit Deine ständigen Begleiter. Nimm das als gegeben an und verdränge nichts. Merkst Du es nicht? Dein Schatz wartet auf einen Liebesbeweis! Genieße die Liebe, indem Du Deinen Partner oder Deine Partnerin so annimmst, wie er oder sie ist. Wenn Du in einer festen Partnerschaft bist, solltest Du diese jetzt bewusst stabil halten.

Gesundheit und Fitness

Sorge für Ruhe, Harmonie, mehr Freizeit, Wärme und Zärtlichkeit. Umwandlung und Stille sind angesagt. Ziehe Dich also zurück und nutze diese Phase, um Dich zu regenerieren. Entspanne bei Massage und Musik. Gib hin und wieder Deinen Träumen und Fantasien freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise.

Beruf und Finanzen

Rom wurde auch nicht über Nacht erbaut, baue also auf Geduld! Du hast eine Idee im Auge, die Dich neugierig macht, allerdings fehlt Dir noch die volle Konzentration. Jemand bringt Dich in eine erfolgreiche Startposition. Bei Verhandlungen stößt Du jedoch auf aggressive Widersacher.