Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für März 2026
Nicht jede Lebenssituation endet so, wie Du es Dir erhofft hast, aber vielleicht hat das Schicksal für Dich in Zukunft einfach etwas Besseres vorgesehen. Welche kosmischen Überraschungen in Liebe, Beruf und Gesundheit für Dein Sternzeichen im März bestimmt sind, erfährst Du im gratis Monatshoroskop für Wassermann.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Wassermann
Genau wie ein reißender Fluss bahnt sich Deine Bestimmung ihren Weg durch Dein Leben. Frau und Mann im Sternbild Wassermann können dem nicht entfliehen, sondern sollten lernen, das Beste aus dem Unausweichlichen zu machen. Habe Vertrauen in Deine Vorsehung, denn die Himmelskörper und die Energie des Universums sind für Dich.
In welchem Lebensbereich Du vor einer wichtigen Richtungsentscheidung stehst, weiß das gratis Horoskop für Wassermann.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Wassermann unter: Wochenhoroskope.
Monatshoroskop Wassermann: 21.1. bis 19.2.
Liebe und Partnerschaft
Du neigst momentan zu Oberflächlichkeit und Ego-Trips. Beides ist aber Gift für die Beziehung. Also strenge Dich mal wieder etwas mehr an. Prickelnde Erotik und sinnliche Leidenschaften melden sich zurück. Deine Partnerschaft blüht auf und der Himmel hängt voller Geigen! Aktivität und Verführungskünste lassen keine Wünsche offen. Ärger liegt fast schon greifbar in der Luft. Du musst reagieren und hast vermutlich keine Lust dazu. Es ist jetzt Zeit, Farbe zu bekennen.
Gesundheit und Fitness
Rückenprobleme sind möglich. Suche den richtigen Ausgleich. Schlemmen ist zurzeit nicht angesagt, leider. Du solltest den Gürtel lieber etwas enger schnallen und öfter auf die Waage steigen. Dein Zahnarztbesuch ist schon seit langer Zeit überfällig. Wie wäre es mit Massage oder Fango? Gönne Dir etwas Wohltuendes.
Beruf und Finanzen
Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Wenn sich also die Stimmung am Arbeitsplatz eintrübt, nimm es einfach gelassen hin. Gib nicht so schnell auf, wenn Du mal Widerstände spürst. Verzögerungen solltest Du nicht persönlich nehmen. Bleibe gelassen und tue das, was ohne Probleme funktioniert, das ist genug! Keine beruflichen Experimente, das könnte voll ins Auge gehen.
