Liebeshoroskop Fische: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Das Fische-Liebeshoroskop ❤️ Welches Sternzeichen passt am besten zu Fische? Antworten im Partnerhoroskop 2023

Ganz gleich, ob Du Single bist oder in einer Partnerschaft lebst, im Liebeshoroskop für Fische (20. Februar bis 20. März) erfährst Du, was die Sterne für das Marsjahr 2023 in der Liebe für Dich bereithalten. Wird aus einem Flirt die große Liebe? Kannst Du Dich auf prickelnde, erotische Stunden zu zweit freuen? Oder ist es Zeit für einen Neuanfang? Schnapp Dir Dein kostenloses Partnerhoroskop für Fische und finde es heraus.

Dein kostenloses Fische-Liebeshoroskop 2023: Alles über Liebe, Flirts & Partnerschaft. © Fotos/Montage: Unsplash/Hanna Busing, Tag24/cb

Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu Fische?

Wer auf der Suche nach einem einfühlsamen, verständnisvollen Menschen ist, der bisweilen auch etwas chaotisch und verträumt sein kann, ist beim Sternzeichen Fische an der richtigen Stelle. Wer passt zu Fische und in welcher Konstellation will der Funke nicht so richtig überspringen? Finde es jetzt heraus und lasse Dich von den Weissagungen der Sterne inspirieren. Sie können Dir als Hinweis und kleiner Wegweiser für Deine Entscheidungen in der Liebe und Partnerschaft dienen. Fische passt am besten zu: Löwe

Waage

Du möchtest mehr über das Sternzeichen Fische erfahren? Bei TAG24 gibt es noch weitere Astroseiten mit spannenden Horoskopen zu Deinem und allen anderen Tierkreiszeichen. Unter Partnerhoroskope wirst Du außerdem zu den jeweiligen Liebeshoroskopen fündig.

Liebeshoroskop: Wer passt am besten zur Fische-Frau?

Wer die fantasievolle Fische-Frau verstehen möchte, benötigt eine entsprechende Portion Einfühlungsvermögen. Ist man erst einmal in ihre Welt vorgedrungen, kann man sich auf eine rücksichtsvolle, starke Partnerin verlassen.

Fische und Widder

Für den ersten Moment ist die Fische-Frau ihrem Gegenüber verfallen. Der Widder bringt Schwung in ihr Leben. Auf Dauer hat es aber keinen Bestand.

Fische und Stier

Die Fische-Frau bringt für die ungestüme Ader vom Stier großes Verständnis auf und er wird sich von ihr kaum aus der Ruhe bringen lassen.

Fische und Zwillinge

Der lustige Zwilling bringt ihr Blut in Wallung. Ihm wird die Fische-Frau nicht widerstehen können. Schnell wird ihr dieses Sternzeichen aber zu anstrengend.

Fische und Krebs

Sie verstehen sich auf Anhieb. Einer möchte gerne für den anderen da sein. Wenn es zu viel wird, geht jeder auf Rückzug.

Fische und Löwe

Der Löwe zieht die Fische-Frau unwahrscheinlich an. Gerne steht sie im Schatten dieses Sternzeichens und fühlt sich trotzdem wie eine Königin.

Fische und Jungfrau

Dieser Kopfmensch wird die zartbesaitete Seele der Fische-Frau nicht verstehen. Wenn sich die Jungfrau anstrengt, kann sie dennoch Vorteile verbuchen.

Fische und Waage

Die ausgleichende, sanfte Art der Waage vereint Traum und Wirklichkeit. Sie finden Wege, um Hand in Hand durchs Leben zu gehen.

Fische und Skorpion

Zwei Herzen schlagen im Dreivierteltakt. Die Fische-Frau und ihr Skorpion meistern Höhen und Tiefen, wenn es ihnen gelingt, aufeinander einzugehen.

Fische und Schütze

Das Sternzeichen Schütze bringt Schwung in den manchmal tristen Alltag der Fische-Frau. Das gefällt ihr. Wenn es der Schütze aber zu bunt treibt, dann taucht sie schnell ab.

Fische und Steinbock

Die harte Schale vom Sternzeichen Steinbock passt nicht zum weichen Kern der Fische-Frau. Da kommt bei beiden wenig Verständnis oder große Zuneigung auf.

Fische und Wassermann

Leben und leben lassen ist die Devise vom Wassermann. Diese empfindliche Fische-Dame passt gut in dieses Konzept und wird das Sternzeichen nicht erschüttern.

Fische und Fische

Fische-Geborene unterstützen sich gegenseitig und jeder bringt für den anderen Verständnis auf. Ihre Empfindlichkeit kann alles ausbremsen.

Im Liebeshoroskop für Fische erfährst Du, was die Sterne 2023 für Dein Sternzeichen voraussagen. © 123rf/andreypopov

Liebeshoroskop: Wer passt am besten zum Fische-Mann?

Mit dem Fische-Mann kann man sich auf harmonische, romantische Stunden über das ganze Jahr verteilt freuen. Mit viel Charme und Vertrauenswürdigkeit macht er seine bisweilen chaotischen Phasen schnell wieder wett.

Fische und Widder

Der Fische-Mann kann den Widder um den Finger wickeln, dem es ein Leichtes sein wird, das Sternzeichen Fische zu verführen. Da kommt die eine oder andere Freude auf.

Fische und Stier

Wohin sie der gemeinsame Weg führt, wissen Fische und Stier nicht. Sie verstehen sich gut. So richtig einig werden sie sich allerdings nicht.

Fische und Zwillinge

Mach es wie die Sonnenuhr, zähle die heiteren Stunden nur. Wenn das Sternzeichen Zwillinge das für sich so annehmen kann, ist alles harmonisch und gut.

Fische und Krebs

Der Krebs gibt dem Fische-Mann das Zuhause, nach dem er sich sehnt. Diese Zweisamkeit kann süße Früchte tragen, aber auch sehr anstrengend sein.

Fische und Löwe

Wenn es den Fische-Mann nicht sonderlich stört, regelmäßig im Schatten vom Sternzeichen Löwe zu stehen, können sich amüsante Gemeinsamkeiten entwickeln.

Fische und Jungfrau

Sie teilen verschiedene Ansichten und Lebensformen. Unter dem Strich können sich Fische und Jungfrau nicht wirklich verstehen.

Fische und Waage

Der Schöngeist der Waage macht den Fische-Mann schwach. Gerne taucht sie mit ihm ein in seine Welt der Fantasie. Doch was das Sternzeichen Waage will, weiß es nicht.

Fische und Skorpion

Ihr Zusammensein kann spannend und aufregend sein. Gefährlich wird es, wenn der Skorpion den Fische-Mann mit Besitzansprüchen erstickt.

Fische und Schütze

Es kommt Schwung in die Bude, wenn diese ausgelassene Frohnatur vom Schützen den Fische-Mann umgarnt. Da kommt viel Freude auf.

Fische und Steinbock

Mit dem Steinbock kommt Struktur in das etwas konfuse Leben des Fische-Mannes. Es werden ihm Wege aufgezeigt, die er bisher leider noch nicht gegangen ist.

Fische und Wassermann

Gefühle und Verstand versuchen hier, miteinander klarzukommen. Es kann gut gelingen, denn das Wassermann-Sternzeichen ist sehr tolerant.

Fische und Fische

Wenn keiner den anderen in die Tiefe zieht und die Fische gemeinsam ihre berauschenden Gefühle leben, kann das sehr sinnlich sein.

Welches Sternzeichen passt nicht zu Fische?

Mit der Jungfrau wird es das Sternzeichen Fische in Sachen Liebe dieses Jahr etwas schwer haben laut der Astrologie, da ihre Ansichten zu weit auseinandergehen und häufig auch das Verständnis füreinander fehlt.