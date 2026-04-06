Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 6.4.2026

Horoskop heute, Montag 6.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Kannst Du am Montag den Grundstein für jede Menge Glück in der Zukunft legen oder sagen Dir die Sterne etwas anderes für Dein Tierkreiszeichen voraus? Das kostenlose Horoskop von heute, dem 6. April, weiß mehr.

Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 6.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Montag, den 6.4.2026. © 123RF/annbozhko Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Jedes Sternzeichen in jedem Aszendenten kann dank der Astrologie kosmische Tipps genießen, die jeden Tag aufs Neue inspirieren können. Seit Menschengedenken üben die Planetenbewegungen und Sternenkonstellationen eine magische Anziehungskraft auf uns aus. Ob als Single oder in einer festen Partnerschaft, im Beruf fest gebunden oder auf der Suche nach neuer Energie im Leben:

Nutze das Horoskop als Ratgeber für einen Lebensbereich, der bei Dir große Gefühle auslösen kann. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 5.4.2026 Manchmal ist es wichtig, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, um in Harmonie in die Zukunft blicken zu können.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Wer noch lange nicht genug hat vom Thema Astro-Tipps und seinem Schicksal auf die Sprünge helfen möchte, kann hier gern nach weiteren Horoskopen stöbern: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Deine tiefgehenden Gefühle werfen besonders hohe Wellen. Du bist sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spürst intensiv, wenn jemand leidet. Jetzt werden tolle Erfolge möglich. Vieles fällt Dir einfach in den Schoß. Die Gefahr ist, dass Du Dich in eine abwartende Haltung begibst.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Unverhoffte Ereignisse machen es Dir leicht, neue Ideen weiterzuentwickeln. Wovon Du insgeheim träumst, kann ganz schnell wahr werden.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Merkst Du es nicht? Dein Schatz wartet auf einen Liebesbeweis! Halte Dir vor Augen, dass das, was zu Hause gerade geschieht, nur dann an Dramatik gewinnt, wenn Du Dich zu sehr angegriffen fühlst!

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Dein Herzensmensch hat Dich durchschaut, jetzt hilft nur noch die Flucht nach vorne. Du kannst nicht immer damit rechnen, mit einem blauen Auge davonzukommen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du verstehst Dich blendend mit Deinem Schatz, die Liebe blüht! Dein Partner macht Dich glücklich, wenn er Deine Ideen und Visionen versteht.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Deine Scheu, der nackten Wahrheit ins Gesicht zu sehen, lässt Deine Fantasie gedeihen und macht Dich sehr hellhörig. Warum fragst Du Deinen Partner, wie viel Du wert bist? Du solltest es spüren.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Nur wer unterhaltsam und intelligent ist, turnt Dich so richtig an. Mal überdreht, mal schlapp: Haushalte besser mit Deinen Energien.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du wirst heute vielleicht ein besonders starkes Verlangen nach Süßigkeiten entwickeln. Sündige aber nicht zu viel. Geschickt und beherzt rettest Du am Arbeitsplatz eine heikle Situation.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Wenn Du nicht aufpasst, dann wird man über Deinem Kopf hinweg entscheiden. Enttäuscht Dich jemand, dann neigst Du zu unberechenbaren Impulsivhandlungen. Bewahre Ruhe, sonst schadest Du nur Dir selbst.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Wenn Du so im Job weitermachst, übertriffst Du alle Erwartungen. Du bist nur dann erfolgreich, wenn Du Dich bewusst vordrängst und von Dir hören lässt. Also tritt in den Vordergrund!

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein, Du kannst es gar nicht so recht glauben und witterst hinter jedem Baum einen Feind. Es wird Zeit, Deinen Feinden den Wind aus den Segeln zu nehmen. Überwinde Dich, setze zur Gegenwehr an und zeige Grenzen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März