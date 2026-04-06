Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 6.4.2026
Kannst Du am Montag den Grundstein für jede Menge Glück in der Zukunft legen oder sagen Dir die Sterne etwas anderes für Dein Tierkreiszeichen voraus? Das kostenlose Horoskop von heute, dem 6. April, weiß mehr.
Dein kostenloses Horoskop am Montag, dem 6.4.2026
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische:
Jedes Sternzeichen in jedem Aszendenten kann dank der Astrologie kosmische Tipps genießen, die jeden Tag aufs Neue inspirieren können. Seit Menschengedenken üben die Planetenbewegungen und Sternenkonstellationen eine magische Anziehungskraft auf uns aus. Ob als Single oder in einer festen Partnerschaft, im Beruf fest gebunden oder auf der Suche nach neuer Energie im Leben:
Nutze das Horoskop als Ratgeber für einen Lebensbereich, der bei Dir große Gefühle auslösen kann.
Manchmal ist es wichtig, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, um in Harmonie in die Zukunft blicken zu können.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Wer noch lange nicht genug hat vom Thema Astro-Tipps und seinem Schicksal auf die Sprünge helfen möchte, kann hier gern nach weiteren Horoskopen stöbern:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Deine tiefgehenden Gefühle werfen besonders hohe Wellen. Du bist sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und spürst intensiv, wenn jemand leidet. Jetzt werden tolle Erfolge möglich. Vieles fällt Dir einfach in den Schoß. Die Gefahr ist, dass Du Dich in eine abwartende Haltung begibst.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Unverhoffte Ereignisse machen es Dir leicht, neue Ideen weiterzuentwickeln. Wovon Du insgeheim träumst, kann ganz schnell wahr werden.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Merkst Du es nicht? Dein Schatz wartet auf einen Liebesbeweis! Halte Dir vor Augen, dass das, was zu Hause gerade geschieht, nur dann an Dramatik gewinnt, wenn Du Dich zu sehr angegriffen fühlst!
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Dein Herzensmensch hat Dich durchschaut, jetzt hilft nur noch die Flucht nach vorne. Du kannst nicht immer damit rechnen, mit einem blauen Auge davonzukommen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du verstehst Dich blendend mit Deinem Schatz, die Liebe blüht! Dein Partner macht Dich glücklich, wenn er Deine Ideen und Visionen versteht.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Deine Scheu, der nackten Wahrheit ins Gesicht zu sehen, lässt Deine Fantasie gedeihen und macht Dich sehr hellhörig. Warum fragst Du Deinen Partner, wie viel Du wert bist? Du solltest es spüren.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Nur wer unterhaltsam und intelligent ist, turnt Dich so richtig an. Mal überdreht, mal schlapp: Haushalte besser mit Deinen Energien.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Du wirst heute vielleicht ein besonders starkes Verlangen nach Süßigkeiten entwickeln. Sündige aber nicht zu viel. Geschickt und beherzt rettest Du am Arbeitsplatz eine heikle Situation.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Wenn Du nicht aufpasst, dann wird man über Deinem Kopf hinweg entscheiden. Enttäuscht Dich jemand, dann neigst Du zu unberechenbaren Impulsivhandlungen. Bewahre Ruhe, sonst schadest Du nur Dir selbst.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Wenn Du so im Job weitermachst, übertriffst Du alle Erwartungen. Du bist nur dann erfolgreich, wenn Du Dich bewusst vordrängst und von Dir hören lässt. Also tritt in den Vordergrund!
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein, Du kannst es gar nicht so recht glauben und witterst hinter jedem Baum einen Feind. Es wird Zeit, Deinen Feinden den Wind aus den Segeln zu nehmen. Überwinde Dich, setze zur Gegenwehr an und zeige Grenzen.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Keine Angst, es geht bald wieder bergauf. Fleißig wie eine Biene schaffst Du einen großen Berg Arbeit weg und fühlst Dich wohl dabei.
Titelfoto: 123RF/annbozhko