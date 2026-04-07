Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 7.4.2026
Stehen die Sterne gut für große Veränderungen? Erfahre im Horoskop von heute, dem 7. April, ob Dein Sternzeichen zu den Glückspilzen zählt. Dein kostenloses Tageshoroskop verrät mehr über die Liebe, die Gesundheit und die Chancen im Beruf.
Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 7.4.2026
Die Erfüllung großer Träume braucht Mut und Herz. Oft lohnt es sich, die eigenen Ängste beiseitezuschieben und das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen.
Wer für eine wichtige Richtungsentscheidung im Leben gern ein wenig Astrologie schnuppert und ein paar kosmische Tipps zurate ziehen möchte, sollte einen Blick in sein persönliches Horoskop vom Sonntag werfen.
Jedes Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Jungfrau, Löwe, Waage, Schütze, Skorpion, Steinbock, Wassermann, Fische) erhält hier seinen ganz eigenen Ausblick in die Zukunft.
Für ein Stück mehr Harmonie und Zufriedenheit im eigenen Leben lohnt es sich, öfter mal innezuhalten und sich selbst zu reflektieren.
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Und wer immer noch nicht genug hat, darf hier gern noch mehr Horoskope entdecken:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Verlasse Dich nicht auf andere, sonst bist Du verlassen. Du bist jetzt so richtig in Abenteuerlaune, das passt Deinem Schatz nicht.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Ein guter Freund versucht schon lange, etwas zu vermitteln, Du hörst leider nicht richtig zu. Du bist zu feurig und willst alles sofort klären, Dein Partner fühlt sich dabei überrumpelt.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit noch mehr leidet, solltest Du etwas ändern. Deine Gefühle geraten gerade in Wallung. Stehe zu Deinen Empfindungen und drücke diese aus. Zärtlichkeit ist jetzt sehr wichtig für Dich.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Du weißt zwar, wohin Dein Herz gehört, trotzdem flirtest Du immer drauflos. Was suchst Du eigentlich? Jemand raubt Dir Deinen Verstand und erzeugt wildes Herzflimmern.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Du strahlst, weil jemand Deine schönsten Seiten zum Klingen bringt. Sag Deine Meinung, dann wird die Atmosphäre frei von Spannungen.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Die Liebessterne stehen bestens, unbedingt die Zeit ausnutzen. Freunde stehen nicht nur auf Abruf bereit, Freundschaft sollte gepflegt werden.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Geh aus der Schusslinie heraus und halte Dich zurück. Plane viele gemeinsame Unternehmungen mit der Familie!
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Du fühlst Dich manchmal etwas schlapp. Wirklich, Du leistest brillante Arbeit und machst schlaue Schachzüge.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Du musst mit einem hartnäckigen Gegner rechnen, sei vorsichtig. Auf den richtigen Partner wirkst Du wie ein Magnet.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Bleibe neutral, mische Dich nicht in die Probleme Deiner Freunde ein. Dein soziales Engagement wird sich in nächster Zeit deutlich durchsetzen.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Achte auf Deine Urteilskraft, das wäre jetzt ganz wichtig. Auf keinen Fall solltest Du große Entscheidungen im Alleingang treffen.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Denke immer an Dein Immunsystem, gib ihm, was es braucht. Du lässt nicht locker, bis Du die gewünschte Information bekommen hast.
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