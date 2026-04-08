Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 8.4.2026

Horoskop heute, Mittwoch 8.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Komme raus aus Deinem Seelenschlaf, nutze Deine Chancen und erfinde Dich neu - mit den kosmischen Ratschlägen der Sterne im Tageshoroskop für alle Sternzeichen! Entdecke Deine Chancen im Horoskop von heute, dem 8. April.

Dein kostenloses Horoskop am Mittwoch, dem 8.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Mittwoch, den 8.4.2026. © 123rf.com/rawpixely Manchmal läuft alles wie am Schnürchen und manchmal hat man das Gefühl, das Universum ist gegen einen. Doch jedem Sternzeichen und Aszendenten haben die Himmelskörper Hilfe für Lebens- und Liebesdinge anzubieten in Form täglicher Astronews. Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion oder Schütze - alle suchen Antworten in den Sternen und Planeten und finden sie im Tageshoroskop vom 8. April. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 6.4.2026 Wage einen Blick in die Zukunft und finde heraus, was das Horoskop über Deinen Tagesverlauf in Bezug auf Deine Stimmung, Deine körperliche Verfassung und Deine beruflichen Chancen zu sagen hat.

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Dein friedfertiges Denken in allen Ehren. Aber wenn man zusammenlebt, dann gibt es schon mal Reibereien. Nimm nicht immer alles so persönlich. Räume auf und wirf Altes, Gewesenes einfach über Bord.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du bist munterer, lebst bewusster und fühlst Dich dadurch topfit. Merkst Du das nicht? Dein Schatz wartet auf einen Liebesbeweis!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Bewegung steigert Dein Wohlbefinden. Das ist richtig. Aber alles sollte mit Maß und Ziel ausgeführt werden, sonst schadest Du Dir nur, auch wenn Dein Bauchgefühl im Moment oft etwas anderes sagt. Du musst immer nur auf Deinen Verstand hören und kontrolliert bleiben.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Venus macht Dich ungemein charmant. Kein Wunder, dass Dir die Herzen zufliegen. Wenn Du Dir etwas in den Kopf setzt, dann möchtest Du das auch durchziehen. Das wird nicht so einfach, da von außen Grenzen aufgezeigt werden.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Jemand versucht schon lange, Dich auszubremsen! Du setzt Dich erfolgreich durch. Auch wenn die Situation sehr verfahren ist, Gefühle und Liebe werden siegen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Nur wenn Du entschlossen handelst, spürst Du partnerschaftlich positive Wendungen. Du bist fit und belastbar und solltest diese gute Phase nutzen, um Dich in Form zu bringen. Dein Körper freut sich über diese Aufmerksamkeit.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Aufpassen vor zu viel Fitnessprogramm, Du powerst Dich zu sehr aus. Du bist manchmal ein richtiger Elefant im Porzellanladen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Bändige Dein aggressives Naturell etwas, dann bleibt es harmonisch. Du solltest eher die Weisheit des Lächelns leben, bevor Du anderen Menschen zu sehr auf die Füße trittst und Dich selbst verausgabst.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Mit guten Argumenten und positiver Ausstrahlung gelingt fast alles. Du weißt, was Du willst und wie Du es erreichst. Starte durch!

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du bist sehr empfänglich für Schmeicheleien, da rührt jemand Dein Herz. Was willst Du wirklich? Du kannst nicht immer auf zwei Hochzeiten tanzen und Dein Verhalten ist langsam eine Zumutung für Deine Beziehung.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Deine Füße brauchen das richtige Schuhwerk, dann lassen die Beschwerden nach. Warum fühlst Du Dich schuldig, wenn Du mehr Geld für Dich ausgibst? Du hast keinen Grund dazu, schließlich hast Du es Dir verdient.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März