08.04.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 9.4.2026

Horoskop morgen, Donnerstag 9.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Im Horoskop von morgen, dem 9. April, lässt die Astrologie tief blicken. Ob Liebesglück, Gesundheitsboost oder beruflicher Neuanfang - die Sterne lassen Dein Sternzeichen nicht allein und helfen Dir mit ihrem Rat im Tageshoroskop, in allen Lebensbereichen glücklich zu werden.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 9.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 9.4.2026. © 123rf.com/varunalight Manchmal hat der Geist und die Seele viel zu verarbeiten, man fühlt sich schwer. Doch die Kraft der Sterne und die Mondenergien können einem einen positiven Schub geben, um Chancen ergreifen und Hindernisse im Leben aus dem Weg räumen zu können. Wer etwas kosmische Inspiration sucht, um Seele und Körper in Einklang bringen zu können, kann sich die Astro-Tipps im Tageshoroskop vom 9. April zunutze machen - für alle Tierkreiszeichen: Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion und Schütze. Bist Du bereit, die notwendigen Schritte zu gehen, sowohl in Deiner Liebesbeziehung, in Sachen Gesundheit als auch im Beruf? Dann lies gleich Dein Horoskop, um von den Kräften der Himmelskörper profitieren zu können! Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 5.4.2026 Die Astrologie weist Dir den Weg und verhilft Dir womöglich zu mehr Glück, Harmonie und Zufriedenheit im Leben.

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Du suchst weitere Sternorakel für alle Sternzeichen? Täglich, wöchentlich und monatlich findest Du auf TAG24 Deine kosmischen Horoskope News inklusive Liebeshoroskop: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Teile Deine Sorgen mit guten Freunden. Im Moment fühlst Du Dich etwas schlapp, das gibt sich, bald bist Du wieder topfit.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Deine Grundeinstellung ist absolut richtig, lass Dich nicht beeinflussen. Eine Merkurkonstellation beeinträchtigt Dein Denkvermögen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

In den Armen Deines Schatzes fühlst Du Dich glücklich und geborgen. Kennst Du das Sprichwort: "Wer nicht hören will, muss fühlen?"

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Die beruflichen Belastungen nehmen ab, auch wenn Du Dich zunächst noch einmal richtig ins Zeug legen musst. Es wird besser! Deine Stimmung ist so lange gut, wie man Dich nicht zu irgendetwas drängen oder überreden möchte. Betrachte mal alles von der anderen Seite.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Mit Deinem vielen Reden versuchst Du nur von Deiner Unsicherheit abzulenken. Du ziehst mit Deinem Schatz an einem Strang.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Freue Dich über einen regen Gedankenaustausch mit klugen Köpfen. Deine Kommunikation ist jetzt beschleunigt. Es besteht die Gefahr, dass Du zu eifrig vorgehst. Versprich Dir und anderen nicht zu viel.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Noch erkennst Du keinen Ausweg, aber bald siehst Du wieder klar. Wenn es in Deiner Beziehung nicht gut läuft, solltest Du Dich fragen, warum.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Dein Verhalten war unterste Schublade, Dein Schatz ist sehr enttäuscht. Jetzt drängt es Dich gewaltig, etwas Sinnvolles zu tun.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Es ist jetzt eine gute Zeit, neue Bekanntschaften zu machen und die Beziehung zu alten Bekannten und Freunden aufzufrischen. Wirf nicht sofort die Flinte ins Korn, wenn eine Beziehung nicht so läuft, wie Du es Dir wünschst. Sprich mit Deinem Partner.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du möchtest es gerne, kannst aber noch nicht alles verändern. Lass Dir Zeit und löse alles so nach und nach. Alles genau erledigen, dann sparst Du Dir sehr viel Zeit.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Deine Aktivitäten stagnieren und Deine Ziele verlieren sich in unbestimmbare Ferne. Daraus ergeben sich Unluststimmungen, die aber vorübergehen. Übertreibe Deine Vorsorge nicht ins Maßlose, Du kannst nicht alle unbekannten und bedrohlichen Elemente restlos ausschalten.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März