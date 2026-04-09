09.04.2026 15:00 Horoskop morgen: Tageshoroskop kostenlos für den 10.4.2026

Horoskop morgen, Freitag 10.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Die Liebe versetzt Berge, heißt es. Ist das bei Deinem Sternzeichen gerade auch so oder musst Du Dich noch gedulden, bis das Liebesglück auch Dich ereilt? Im Horoskop von morgen, dem 10. April, erfährst Du, was die Sterne über Dein Schicksal sagen.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 10.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 10.4.2026. © 123rf.com/tatianakost Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion oder Schütze: Alle Tierkreiszeichen finden hier im Tageshoroskop am 10. April wichtige Botschaften über die Liebe, berufliche Situation und den gesundheitlichen Zustand - und vor allem, wie man Chancen in allen Lebensbereichen heute am besten nutzen kann und worauf man achten sollte. Die Astrologie, die sich die Konstellation der Sterne und Planeten ganz genau anschaut, sendet Dir wertvolle Astro-Tipps, mit denen Du Deinen Alltag besser meistern kannst. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 5.4.2026 Also lass Dich inspirieren und öffne Dein Herz und Deine Seele für das Horoskop - es kann Dich leiten in eine bessere, erfüllte Zukunft.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Weitere Horoskope der Sternenkundler inklusive Liebeshoroskop findest Du täglich, wöchentlich und monatlich unter: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du verfügst nicht über volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Das führt zu Zerwürfnissen mit Dir nahestehenden Menschen. Du bist zwar von vielen Freunden umgeben, aber der wahre Freund fehlt noch.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Dein Denkvermögen macht Dich zu einem scharfen Beobachter, der schnell auch verborgene Zusammenhänge erkennt und versteht. Sei nicht so zurückhaltend, wenn es um Geldangelegenheiten geht. Du hast doch genug gespart, jetzt gönne Dir auch einmal etwas.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Bei der erforderlichen Besonnenheit winkt Dir eine produktive Zeit. Achte darauf, nicht zur Heftigkeit oder Flüchtigkeit zu neigen. Eine neue Liebe bringt Dich auf Wolke sieben.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du bist immer noch träge und kraftlos und möchtest Dich am liebsten verkriechen. Spiele mit offenen Karten, dann fühlst Du Dich besser. Von allein kommen die gebratenen Tauben nicht in den Mund geflogen.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Es wäre wichtig, mit viel Geduld immer wieder das klärende Gespräch zu suchen. Dadurch siehst Du klarer und ersparst Dir so manche Enttäuschung. Du bist schlau genug und kannst Deine Vorteile ins rechte Licht rücken.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Es wäre für Dich dringend notwendig, sich etwas maßvoller zu ernähren. Deine Leistungen bringen gute Ergebnisse und füllen Dein Bankkonto.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Top Highlights, Eros pur und eine unwiderstehliche Ausstrahlung begleiten Dich durch herrliche Liebestage. Reise und unternehme viel. Sorgen verursachen Rückenprobleme. Vertraue Dich jemandem an.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Eine Fußreflexzonenmassage wäre für Dich jetzt wunderbar. Dein Körper signalisiert genau, was ihm fehlt, achte darauf.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Pass auf, dass Du mit Deinen Äußerungen andere nicht beleidigst. Wenn Du mit Dir nicht klarkommst, solltest Du den Fehler bei Dir suchen. Du schaffst es, die verschiedensten Interessen unter einen Hut zu bekommen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du musst nur Dir selbst etwas beweisen. Gib auf, es immer allen anderen recht machen zu wollen, das zehrt an Deinen Kräften. Liebevolle Gedanken kommen auch Dir zugute.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Jetzt ist die Zeit der Inspiration, höre auf Deine innere Stimme. Es bieten sich so viele Möglichkeiten, Dich zu vergnügen. Überlege, wer von Deinen Lieben oder Freunden daran beteiligt sein soll.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März