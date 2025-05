Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 26.5. bis 1.6.2025

In der neuen Horoskop -Woche solltest Du ein wenig mehr auf Deine Gesundheit achten. Zu viel aufgestauter Stress macht nur krank. Blicke mit dem aktuellen Wochenhoroskop für Fische vom 26.5. bis 1.6.2025 auf das Schicksal Deines Sternzeichens.

In der Ruhe liegt die Kraft. Erfahre mehr über Dein Schicksal:

Liebe und Partnerschaft

Wenn Dein Schatz jetzt gekränkt ist, solltest Du Dich ernsthaft fragen, warum. Jetzt ist es so weit! Flirts, Partys, Zusammensein und Spaß mit lieben Menschen - das bringt Dich endlich auf andere Gedanken! Du bist in absoluter Topform, und der Mond beflügelt Deine Fantasie. Lasse Dich jetzt einfach treiben und hinterfrage nichts. Du solltest Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin wieder vertrauen - was vorbei ist, ist vorbei!

Gesundheit und Fitness

Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation ein großer Vorteil. Dein Stimmungsbarometer läuft auf Hochtouren, ebenso Deine Kondition. Starte in ein Aktivwochenende, das Deiner Gesundheit guttut. Du brauchst viel Zeit für Dich, um Deinen Gedanken nachzuhängen. Deiner Gesundheit zuliebe solltest Du auf eine vernünftige Ernährung achten.

Beruf und Finanzen

Probleme, die schon seit Längerem im Verborgenen schlummern, können jetzt aufbrechen. Lasse Dich nicht von Deinen Ängsten leiten, das wäre der falsche Weg. Bleibe am Ball, das Blatt wendet sich schneller, als Du denkst. Eine gute Portion Seelenruhe und Ausgeglichenheit beeindruckt Deine Vorgesetzten mehr als panischer Perfektionismus und Hektik. Man versucht, Dich hinters Licht zu führen, aber daraus wird nichts. Du hast Dich gut vorbereitet. Sage den anderen ganz klar Deine Meinung.