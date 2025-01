Wochenhoroskop Fische: Deine Horoskop Woche vom 27.1. bis 2.2.2025

Wird es eine Liebeswoche und wirst Du von Erfolg im Beruf gekrönt sein? Was auch immer Dich laut Astrologie erwartet, das kostenlose Wochenhoroskop für Fische vom 27.1. bis 2.2.2025 erzählt Dir mehr zu Deinen Zukunftsaussichten. Sicher kannst Du es kaum erwarten, die Astro-Tipps für Deine aktuelle Horoskop -Woche zu erfahren.

Liebe und Partnerschaft

Zeige in der Partnerschaft klare Grenzen und lasse Dich nicht erweichen. Man gönnt Dir nicht Dein großes Glück! Neider gibt es eben überall. Du wirst nach Strich und Faden verwöhnt und darfst es Dir mal so richtig gut gehen lassen. Nichts hinterfragen, Du hast es Dir verdient. Einerseits bist Du sehr unternehmungslustig, andererseits möchtest Du aber auch mit der großen Liebe alleine sein. Beides lässt sich gut vereinbaren.

Gesundheit und Fitness

Endlich kannst Du Dich etwas mehr ausruhen. Du darfst jetzt wieder aufatmen. Körper und Seele befinden sich im Gleichklang. Das ist die beste Voraussetzung für Wohlbefinden. Überprüfe Dein Befinden, um vorbeugen zu können. Gesundheit will immerhin gepflegt werden, wenn sie Dir erhalten bleiben soll. Probleme mit den Bronchien sind möglich. Schütze Dich vor Zugluft.

Beruf und Finanzen

Lohnende Geschäfte liegen auf Deinem Weg und ermöglichen Dir ganz neue Perspektiven. Zeige unbedingt Deine volle Einsatzkraft. Wenn Du Dich in der nächsten Zeit richtig in eine Sache hineinkniest, kannst Du einen gigantischen Erfolg erzielen. Du hast das Zeug zum Lebenskünstler. Du bist von Deiner Sache überzeugt und wirkst auch überzeugend. Mache weiter so! Du hast ein super Talent, kniffelige Aufgaben zur Zufriedenheit anderer zu lösen.