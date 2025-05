Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 12.5. bis 18.5.2025

Was bringt die Zukunft für Fische-Frauen und Fische-Männer? Laut dem Wochenhoroskop für Fische vom 12.5. bis 18.5.2025 liegen hier und da ein paar Steine in Deinem Weg. Nutze die Mondenergien, um Dein Schicksal positiv zu beeinflussen und die nächste Horoskop -Woche mit Glück, Liebe und Erfolg zu füllen.

Liebe und Partnerschaft

Wenige Worte sagen oft viel mehr als viele. Besonders, wenn Du einer Person sagen möchtest, dass Du sie von Herzen liebst. Schwierigkeiten sind dann besonders bedrückend, wenn Du sie überbewertest. Lasse Dich nicht völlig von privaten Problemen vereinnahmen. Dein Schatz kann nichts dafür, wenn Du nicht weißt, was Du willst. Gehe in Dich. So wie Du es Dir vorstellst, kann es in Deiner Ehe nicht weitergehen.

Gesundheit und Fitness

Packe öfter mal die Sporttasche für das Fitnesscenter. Du bist guter Dinge und voller Zuversicht. Darum fällt Dir manches leichter als sonst. Du lebst bewusster und wirkst anregend und motivierend. Bewegung an der frischen Luft kann auch Dir nicht schaden. Du achtest viel zu sehr auf Deine wechselnden Wehwehchen. Keine Sorge, Du bekommst alles wieder in den Griff. Stelle Deine Gedanken um.

Beruf und Finanzen

Du bist leicht genervt, keiner macht es Dir recht. Bleibe bitte fair. Mit Teamwork kommt das Projekt gerade nicht voran, versuche es alleine. Wenn Du Dich für etwas einsetzt, bist Du von starkem Erfolgsdrang getrieben. Ganz oder gar nicht ist oft die Devise. Du zeigst Idealismus. Wer in der Öffentlichkeit wirkt, erfreut sich jetzt besonderer Popularität.