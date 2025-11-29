Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 1.12. bis 7.12.2025

Die nächste Horoskop - Woche bringt einige Veränderungen für Fische-Frau und Fische-Mann mit sich, die vielleicht nicht in jedem Lebensbereich gewollt sind. Das Wochenhoroskop für Fische vom 1.12. bis 7.12.2025 bereitet Dich auf jede Fügung vor, die das Schicksal für Dich vorherbestimmt hat.

Liebe und Partnerschaft

Du schwebst auf Wolke sieben, jetzt gibt es viel Zärtlichkeit. Genieße eine besinnliche Zeit, ohne dass Du melancholisch wirst. Positive Gedanken helfen und bringen Dir Erleichterung. Ein heißer Flirt geht auch Dir ganz schön unter die Haut. Du bist sehr unausgeglichen und launisch. Das kommt davon, weil Du mit Dir und Deinem Leben nicht zufrieden bist. Ändern kannst nur Du es.

Gesundheit und Fitness

Gehe zum Tanzen, das bringt Schwung für Körper, Geist und Seele. Dein Kopf schmerzt, weil Du es wie immer allen recht machen willst. Wer Probleme mit dem Gewicht hat, sollte seinen Konsumdrang einschränken. Du solltest Deine Körperabwehr stärken.

Beruf und Finanzen

Falls Du in Deinem bisherigen Beruf unglücklich bist, hast Du jetzt tolle Chancen auf eine neue Arbeitsstätte oder einen anderen Wirkungskreis. Bleibe kritisch gegenüber Impulsen von außen, Deine Bodenständigkeit wackelt. Du musst Dich sehr anstrengen, denn es werden Dir Pflichten auferlegt, die Du nicht alleine so ohne Weiteres erfüllen kannst. Tolle Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen! Ihr ergänzt Euch mit Euren Stärken, leistet viel und habt dabei auch noch jede Menge Spaß.