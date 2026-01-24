Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 26.1. bis 1.2.2026

In der nächsten Horoskop -Woche stehen die Liebessterne für Fische günstig. Mit etwas mehr Entspannung und Selbstfürsorge geht es in Zukunft auch in Sachen Gesundheit wieder bergauf. Das Wochenhoroskop für Fische vom 26 .1. bis 1.2.2026 schenkt neue Kraft und Inspiration.

Die Mondenergien und die Kraft der Himmelskörper beeinflussen Dein Sternzeichen Tag für Tag. Nicht nur das Fische-Wochenhoroskop gibt Aufschluss darüber, welches Schicksal die Zukunft bereithält:

Liebe und Partnerschaft

Es gibt in Deiner Beziehung das eine oder andere, was Dir nicht passt. Bissige Bemerkungen bringen Dich nicht weiter, rede offen! Bei eingespielten Paaren schlagen derzeit die Herzen im gleichen Takt. Ihr teilt Freud und Leid miteinander und versteht Euch ohne Worte. Nimm Ratschläge von Deinem Schatz an. Du selbst bist zwar auf dem richtigen Weg, doch Du übersiehst nicht alles. Krankhafte Eifersucht bringt Leid auf beiden Seiten.

Gesundheit und Fitness

Bewege Dich, egal wie, treibe unbedingt mehr Sport. Wenn es nicht geht, solltest Du mehr Pausen einplanen. Kräftig und vital, was willst Du noch mehr? So lässt es sich gut leben. Sorge für etwas mehr seelische Ausgeglichenheit. Mache eine Wanderung durch die schöne Natur und atme tief durch.

Beruf und Finanzen

Nur Disziplin und klare Entscheidungen bringen Dich beruflich weiter. Halte Dich aus Machtkämpfen heraus, es gibt Wichtigeres als nur die Karriere. Eine Chance oder ein Angebot am Arbeitsplatz bringt Dich ganz durcheinander. Sachlich und vernünftig meisterst Du Situationen und wirst automatisch zum Gewinner. Dadurch stehst Du mit beiden Beinen fest auf dem Boden.