Wochenhoroskop Fische: So wird die nächste Woche vom 2.2. bis 8.2.2026

Wirkliches Selbstvertrauen in jedem Lebensbereich mindert den Druck auf Herz und Geist. Diese und weitere kosmische Botschaften möchten die Sterne allen Fische-Geborenen für die nächste Horoskop -Woche mit auf den Weg geben. Im Wochenhoroskop für Fische vom 2.2. bis 8.2.2026 liest Du, was Dir das Universum mitteilen möchte.

Liebe und Partnerschaft

Auf Deinen Humor fahren zur Zeit alle ab, eine Person ganz besonders. Lade Deinen Schatz ein, er hat eine Anerkennung verdient. Es kann vieles gelingen. Du handelst mit einem speziellen Charme und verfügst über ein erotisches Flair. Das schafft eine tolle prickelnde Stimmung. Halte Dich in allen Bereichen etwas zurück. Nimm die Energie, die diese Phase mit sich bringt, und tue Dir selbst etwas Gutes.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du nicht willst, dass Deine Gesundheit noch mehr leidet, solltest Du etwas ändern. Jetzt ist es Zeit, um aufzutanken und Dir Ruhe zu gönnen. Sei sensibel und gehe den sanfteren Weg. Damit erreichst Du mehr. Weitere Kalorienbomben solltest Du jetzt besser meiden. Rege Dich nicht immer so schnell auf, das schadet nur.

Beruf und Finanzen

Jemand versucht, Dich durch starke Kritik zu verunsichern. Mit strukturiertem Vorgehen wirst Du viele Arbeiten sorgfältig bewältigen. Die Arbeit schaffst Du locker, nur keine Aufregung! Jetzt hat Dich aber der Ehrgeiz richtig gepackt. Mit Deiner Durchsetzungskraft steuerst Du mutig hohe Ziele an. Verkalkuliere Dich nicht.