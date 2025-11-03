Wochenhoroskop Fische: So wird diese Woche vom 3.11. bis 9.11.2025

Die einfühlsamen Fische-Geborenen erleben in dieser Horoskop -Woche einige Herausforderungen in der Liebe und im Beruf. Wer sich durch das Wochenhoroskop für Fische vom 3.11. bis 9.11.2025 inspirieren lässt, kann so vielleicht mehr Harmonie in sein Leben einziehen lassen.

Liebe und Partnerschaft

Auch bei Paaren stehen derzeit Erotik und Spaß im Vordergrund. Du bist Dir Deines Partners oder Deiner Partnerin nicht ganz sicher, das erhöht den Reiz. Bleibe gelassen, wenn die Liebe noch nicht den ganz großen Durchbruch erreicht. Sorge für eine schöne Atmosphäre und kuschelige Zweisamkeit. Der Rest ergibt sich von ganz allein. Genieße es.

Gesundheit und Fitness

Merkst Du es nicht? Du bleibst auf der Strecke! Haushalte mit Deinen Kräften und übernimm Dich nicht. Ziehe die Bremse, mehr Ruhe würde Dir guttun. Achte auf mehr Schlaf.

Beruf und Finanzen

Dies ist eine Phase, in der Du mit oberflächlichen Arbeiten nichts anfangen kannst. Lasse Dich nicht verleiten, bleibe Deiner Sache treu. Nur Nüchternheit, Konzentration und Ausdauer bringen Dich jetzt weiter. Teile Deine Arbeit besser ein, dann hast Du mehr Freizeit. Deine Energien laufen auf Hochform und Du kannst noch einmal richtig Gas geben, wenn Du willst. Allerdings bist Du wenig motiviert.