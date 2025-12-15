Wochenhoroskop Fische: So wird die aktuelle Woche vom 15.12. bis 21.12.2025

Ob als Single oder in fester Partnerschaft: Die aktuelle Horoskop -Woche hat es in sich. Im gratis Wochenhoroskop für Fische vom 15.12. bis 21.12.2025 bekommt Dein Sternzeichen wegweisende kosmische Tipps für die Liebe, Gesundheit und den Beruf.

Hier lesen Fische-Männer und Fische-Frauen, wie sie ihr Schicksal in Zukunft selbst in die Hand nehmen können:

Liebe und Partnerschaft

Warum soll Dein Schatz immer sagen: "Ich liebe Dich"? Spürst Du das nicht? Du bist frei von Emotionen und sehr sicherheitsbewusst. Halte Dich nicht zu sehr mit Einzelheiten auf und entscheide instinktiv aus dem Bauch heraus. Der erste Gedanke ist meist der richtige. Du überforderst Deinen Lieblingsmenschen, wenn Du zu viel von ihm erwartest.

Gesundheit und Fitness

Du brauchst Zärtlichkeit und guten Sex, dann blühst Du richtig auf. Das Wichtigste ist jetzt, erst mal die Nerven zu beruhigen. Du bist blendend in Form. Du hast Dir sehr viel zugemutet. Schöpfe Kraft und gönne Dir ein paar Tage Ruhe, sonst geht Dir noch die Luft aus.

Beruf und Finanzen

Ein Projekt gerät ins Stocken, habe Geduld! Wenn eine neue Regelung Deine liebgewordenen Gewohnheiten durchbricht, solltest Du Flexibilität beweisen und aus der neuen Situation lernen. Du nutzt Deine Chancen und kannst schöne Erfolge einheimsen. Du nimmst mal wieder die größeren Hürden und überforderst Dich dabei.