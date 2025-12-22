Wochenhoroskop Fische: So wird diese Woche vom 22.12. bis 28.12.2025

Das kostenlose Wochenhoroskop für Fische vom 22.12. bis 28.12.2025 beschreibt, dass die derzeitige Sternenkonstellation ein Ungleichgewicht der jeweils eingesetzten Energie bewirkt . Folglich stehen Fische-Frau und Fische-Mann in dieser Horoskop - Woche vor der kosmischen Aufgabe, die Harmonie in Liebe, Beruf und Gesundheit zu erhalten.

Nichts in der Zukunft ist gewiss, aber manches können die Sternenkundler in den Horoskopen für Fische voraussagen :

Liebe und Partnerschaft



Paare und auch Singles erleben Tage voller Innigkeit. Du wirst von neuen Ideen und Eindrücken erfasst. Deine Gedankenwelt ist in positive Aufruhr geraten und wird stimuliert wie selten zuvor. Sei vorsichtig, denn mit Deinen Argumenten kannst Du andere Herzen verletzen, nicht jeder besitzt Dein starkes Naturell oder verträgt ungeschminkte Wahrheiten. Du möchtest erobert werden, aber nicht vollständig in Besitz genommen, und das darfst Du auch klar zeigen.

Gesundheit und Fitness

Wie wäre es mit einem Vitamincocktail? Das baut Dein Immunsystem wieder richtig auf. Du musst mit einem leicht gereizten Magen rechnen. Gönne Dir ein paar Ruhepausen und entspanne lieber, statt im Fitnessstudio zu schwitzen. Deine Stimmung dürfte die ganze Woche über gut sein. Du solltest unbedingt Deine Akkus neu aufladen. Ziehe Dich aus dem Trubel zurück und konzentriere Dich bewusst nur auf eine Sache.

Beruf und Finanzen

Jetzt entfaltest Du Deine ganze Energie und stehst Deinen Mann oder Deine Frau. Du zeigst endlich, welche Dynamik in Dir steckt. Die lang ersehnte Anerkennung erreicht Dich, Deine Kreativität wird belohnt. Was Du jetzt beginnst, führt zum Erfolg. Einigkeit macht stark, auch am Arbeitsplatz und unter Kollegen. Doch Vorsicht: Das Verschweigen von Schwierigkeiten oder Problemen stört den gesamten harmonischen Ablauf. Lege die Karten offen auf den Tisch.