Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 29.6. bis 5.7.2026

Erwartet Dich eine positive Woche oder werden Dir Steine in den Weg gelegt? Antworten gibt es im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 29.6. bis 5.7.2026. Erfahre mehr darüber, welche Chancen und Herausforderungen die nächste Horoskop -Woche mit sich bringt.

Liebe und Partnerschaft

Du empfängst sehr viel Liebe und Zärtlichkeit, revanchiere Dich dafür! Hüte Dich vor dem Spiel mit dem Feuer, andere missverstehen das. Es mangelt in Deiner Partnerschaft am nötigen Feingefühl füreinander. Nutze die Quellen Deiner inneren Kraft und gehe in die Stille. Wenn einmal niemand das Wort ergreift, ist dies für jeden Erholung pur.

Gesundheit und Fitness

Setze Dich nicht unter Erfolgszwang, Dein Rücken könnte empfindlich reagieren. Zuviel Stress hinterlässt schnell Spuren. Du fühlst Dich rundum wohl und zufrieden, pflege diese Situation. Mache Entspannungsübungen, das bringt Dich auf andere Gedanken.

Beruf und Finanzen

Auch wenn sich heute herausstellt, dass die Schwierigkeiten größer sind als Du angenommen hast, solltest Du jetzt nicht aufgeben. Eine neue Aufgabe kommt überraschend auf Dich zu und verlangt viel Einsatzbereitschaft. Kontrolliere Deine Einstellung zur Arbeit. Am besten verlaufen noch die Routinetätigkeiten. Außerplanmäßiges stört Deinen Arbeitsablauf. Wenn Du in der Öffentlichkeit stehst, solltest Du Dich bemühen, die Aufgaben für andere übersichtlicher und leichter zu gestalten.