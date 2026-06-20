Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 22.6. bis 28.6.2026

Das Wochenhoroskop für Jungfrau vom 22.6. bis 28.6.2026: In der Liebe wird es in der nächsten Horoskop -Woche vielversprechend! Doch ob der Rest genauso befriedigend ist wie die Liebe, verrät Dir Dein gratis Horoskop für Jungfrau.

Liebe und Partnerschaft

Du magst Dich von einer tiefen Stimmung getragen fühlen und siehst dabei die Welt in einem verklärten Licht. Vorsicht, Du verlierst den Überblick. Eine SMS ist nicht das, was Du brauchst. Du vermisst den Ton einer geliebten Stimme an Deinem Ohr. Nimm den Hörer und rufe an! So mancher denkt an Trennung, zumindest vorübergehend. Du wirkst sehr warmherzig und erotisch. Du siehst richtig das Spiel mit dem Feuer vor Deinen Augen. Verbrenne Dich nicht!

Gesundheit und Fitness

Den nächtlichen Schlaf nicht zu knapp bemessen. Gib hin und wieder Deinen Träumen und Fantasien freien Lauf. Schicke Körper, Geist und Seele auf eine sinnliche Erholungsreise. Auf keinen Fall solltest Du sportliche Betätigungen vernachlässigen. Fitness steigert Dein geistiges Leistungsvermögen.

Beruf und Finanzen

Du bist ruhig, sachlich und besonnen. Deshalb solltest Du jetzt die Aufgaben erledigen, welche Genauigkeit und Präzision verlangen. Die Arbeit geht Dir leicht von der Hand, bei Kollegen bist Du beliebt. Ein wertvoller Tipp bringt Dich weiter. Du solltest das zu schätzen wissen. Beruflich steht alles wieder unter einem ganz guten Stern. Habe Vertrauen.