Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 15.6. bis 21.6.2026

Das Sternzeichen Jungfrau erlebt in der nächsten Horoskop -Woche sowohl in der Liebe als auch in Gesundheit und Beruf einige Veränderungen. Welche das sind? Das erfährst Du in dem gratis Wochenhoroskop für Jungfrau vom 15.6. bis 21.6.2026.

Liebe und Partnerschaft

Du forderst momentan mehr, als Du selbst bereit bist zu geben, frage Dich ehrlich, wohin das führen soll. Hast Du offene Wünsche? Dann solltest Du selbst aktiver werden, denn nichts fällt einem einfach so in den Schoß. Die Harmonie kehrt langsam zurück und gemeinsame Unternehmungen machen endlich wieder Freude. Davon profitierst nicht nur Du selbst, sondern auch Dein Umfeld. Am Arbeitsplatz könnte ein verheißungsvoller Flirt auftauchen, bleibe dabei vorsichtig und verliere nicht den Überblick.

Gesundheit und Fitness

Du bist im Moment viel zu schnell eingeschnappt, und genau das belastet Dich zusätzlich. Achte stärker auf regelmäßige Mahlzeiten. Du genießt das Leben gern, solltest aber Deine Verdauung nicht aus den Augen verlieren. Streiche anstrengende Aktionen aus Deinem Programm und gönne Dir bewusst mehr Ruhe und Entspannung.

Beruf und Finanzen

Jetzt zählen Disziplin und voller Einsatz. Nutze Deine Fähigkeiten konsequent, denn diese günstige Phase hält nicht ewig an. Jemand macht Dir einen guten Vorschlag, lehne ihn nicht vorschnell ab. Beruflich kannst Du jetzt Nägel mit Köpfen machen: Verträge abschließen, Angebote annehmen oder Dich sogar langfristig binden.