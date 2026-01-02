Liebeshoroskop Jungfrau 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?

Das Jungfrau-Liebeshoroskop 2026 ❤️ Welches Sternzeichen passt am besten zu Jungfrau? Antworten im Partnerhoroskop ⭐ für Mann✓ & Frau✓ Jetzt auf TAG24!

Wie steht es 2026 um das Liebesglück der Jungfrau (24. August bis 23. September)? Im kostenlosen Liebeshoroskop erfährst Du, welche Sternzeichenpaare besonders gut zur sorgfältigen und analytischen Jungfrau passen und wo sich echtes Traumpaar-Potenzial verbirgt. Ob romantische Flirts, aufregende Liebesabenteuer oder harmonische Beziehungen – die Sterne zeigen Dir alles über Liebe, Partnerschaft und Harmonie. Hier gibt es die Partnerhoroskope aller Sternzeichen.

Dein kostenloses Jungfrau-Liebeshoroskop 2026: Alles über Liebe, Flirts & Partnerschaft. © Midjourney/TAG24

Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu Jungfrau?

Egal ob heißer Flirt oder jemand für eine feste Liebesbeziehung. Im Partnerhoroskop findest du die Antworten der Sterne auf Deine Fragen rund um das Liebesleben und mit welchen Sternzeichen Du eine unbändige Harmonie empfindest. Jungfrau passt am besten zu: Stier

Jungfrau

Skorpion Entdecke in Deinem Horoskop, welche Sterne Dich zu Deinem Liebesglück führen! Unter Partnerhoroskope findest Du zudem die Liebeshoroskope aller anderen Sternzeichen und wertvolle Hinweise für eine harmonische Partnerschaft.

Wer passt am besten zur Jungfrau-Frau?

Welche Sternzeichen passen zur Jungfrau-Frau? Wer bringt 2026 Liebe und Freude, und wer sollte besser draußen bleiben? Das Liebeshoroskop gibt wertvolle Tipps. Jungfrau und Widder Zwei Lebensstile, die nicht zum selben Ziel führen. Aufregend und doch braucht es viel Willen, um auf einen Nenner zu kommen. Jungfrau und Stier Seine ruhige und entspannte Art wirkt fremd auf sie, doch in vielen Bereichen schwingen ihre Seelen in Harmonie. Jungfrau und Zwillinge Er bewundert ihre präzise Planung und Liebe zum Detail. Doch als freier Geist hält ihn ihr Perfektionsdrang selten lang. Jungfrau und Krebs Der Krebs hört auf sein Bauchgefühl, während sie der Vernunft vertraut. Das sorgt für Reibungspunkte im Alltag. Jungfrau und Löwe Seiner Ausstrahlung kann sie sich kaum entziehen. Gemeinsam sind sie stark – solange er ihre Grenzen respektiert. Jungfrau und Jungfrau Wenn beide ihre Zurückhaltung ablegen, kann zwischen ihnen eine ungewöhnlich tiefe Verbindung wachsen. Jungfrau und Waage Mit ihm führt sie spannende Gespräche in kultivierter Runde. Seine charmante Art und sein Lächeln streicheln ihre Seele. Jungfrau und Skorpion Ihre reservierte Art macht ihn neugierig. Schnell entwickelt sich eine intensive Anziehung und es knistert! Jungfrau und Schütze Sein Hang zur Übertreibung bringt sie etwas aus dem Gleichgewicht. Aber sein Unternehmungsgeist reizt sie dann doch. Jungfrau und Steinbock Hier regieren Zuverlässigkeit und Pflichterfüllung – doch das kann auch zu viel des Guten sein. Es fehlt an Leichtigkeit. Jungfrau und Wassermann Mit seinem sprunghaften Stil kommt sie nicht zurecht. Zu verschieden sind die Vorstellungen, zu wenig Übereinstimmung. Jungfrau und Fische

Für ihn ist sie gerne da, umsorgt ihn und schenkt Wärme. Sie gibt ihm Halt, bietet Rat und Nähe – Kuschelmomente inbegriffen.

Wird Deine Beziehung rund laufen oder wartet bereits die ein oder andere Krise auf Dich? Antworten liefert Dein Partnerhoroskop für 2026. © 123rf/andreypopov

Wer passt am besten zum Jungfrau-Mann?

Was sagen die Sterne zum Liebesglück des Jungfrau-Mannes? Gibt es in diesem Jahr das perfekte Match, oder muss er sich vor dem übereifrigen Verlangen nach einer Bindung in Acht nehmen, dass er nicht aus Versehen an ein falsches Sternzeichen gerät? All das im Partnerhoroskop. Jungfrau und Widder Hier treffen zwei Charaktere aufeinander, die mit Leidenschaft diskutieren, sich aber auch aufeinander einlassen. Jungfrau und Stier Beide mögen Sicherheit. Sie kann seinem verführerischen Blick kaum widerstehen – es knistert, und Stabilität verbindet. Jungfrau und Zwillinge Ihre lockere, beschwingte Art reißt ihn förmlich mit. Plötzlich erlebt er, dass das Leben nicht immer streng verlaufen muss. Jungfrau und Krebs Mit Fingerspitzengefühl, Verständnis und Nachsicht schafft er es, eine zärtliche und romantische Atmosphäre zu schaffen. Jungfrau und Löwe Ihrem Charme verfällt er im Handumdrehen. Großzügige Gesten und ehrliche Komplimente gehören natürlich dazu. Jungfrau und Jungfrau Hier ist Vertrautheit garantiert. Viele Diskussionen sind vorprogrammiert, aber gemeinsam sind sie ein Sicherheitsnetz. Jungfrau und Waage Mit ihm lässt sie den Alltag hinter sich, teilt kultivierte Unternehmungen und findet seinen spröden Charme reizvoll. Jungfrau und Skorpion Seine Faszination für sie ist groß. Anfangs möchte er sie unbedingt kennenlernen, dann wird sie ihm aber zum Rätsel. Jungfrau und Schütze Sie weiß ihn zu begeistern und ihre humorvolle Art zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Er nimmt sogar Übertreibungen in Kauf. Jungfrau und Steinbock Hier begegnen sich ernste Köpfe, die schnell merken, woran sie beieinander sind. Meist bleibt es bei respektvoller Distanz. Jungfrau und Wassermann Sie begegnen sich auf Augenhöhe, erkennen einander als ebenbürtig und inspirieren sich. Sie genießen das Leben als Team. Jungfrau und Fische Das Bedürfnis zu helfen schweißt sie zusammen, doch ihre Sensibilität gerät unter Druck durch seine kritische Art.

Welches Sternzeichen passt nicht zu Jungfrau?

Ihre mysteriöse Verschlossenheit in der Kennenlernphase scheint ihn magisch anzuziehen und zu faszinieren. Doch sobald er merkt, dass hinter der hohen Fassade ein weiteres, verschlossenes Buch zu finden ist, erlischt die Flamme zwischen Jungfrau und Skorpion. Pragmatismus und Lösungsorientiertheit sind nicht ihre Stärken. Umso mehr kommt es zu Konflikten, wenn der Partner nicht auf der selben emotionalen Schiene ist. Seine kritische Art und ihre Emotionalität können die Beziehung zwischen Jungfrau und Fische auf die Probe stellen.