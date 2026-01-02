Liebeshoroskop Jungfrau 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Wie steht es 2026 um das Liebesglück der Jungfrau (24. August bis 23. September)? Im kostenlosen Liebeshoroskop erfährst Du, welche Sternzeichenpaare besonders gut zur sorgfältigen und analytischen Jungfrau passen und wo sich echtes Traumpaar-Potenzial verbirgt. Ob romantische Flirts, aufregende Liebesabenteuer oder harmonische Beziehungen – die Sterne zeigen Dir alles über Liebe, Partnerschaft und Harmonie.
Hier gibt es die Partnerhoroskope aller Sternzeichen.
Partnerhoroskop: Welches Sternzeichen passt zu Jungfrau?
Egal ob heißer Flirt oder jemand für eine feste Liebesbeziehung. Im Partnerhoroskop findest du die Antworten der Sterne auf Deine Fragen rund um das Liebesleben und mit welchen Sternzeichen Du eine unbändige Harmonie empfindest.
Jungfrau passt am besten zu:
- Stier
- Jungfrau
- Skorpion
Entdecke in Deinem Horoskop, welche Sterne Dich zu Deinem Liebesglück führen! Unter Partnerhoroskope findest Du zudem die Liebeshoroskope aller anderen Sternzeichen und wertvolle Hinweise für eine harmonische Partnerschaft.
Wer passt am besten zur Jungfrau-Frau?
Welche Sternzeichen passen zur Jungfrau-Frau? Wer bringt 2026 Liebe und Freude, und wer sollte besser draußen bleiben? Das Liebeshoroskop gibt wertvolle Tipps.
Jungfrau und Widder
Zwei Lebensstile, die nicht zum selben Ziel führen. Aufregend und doch braucht es viel Willen, um auf einen Nenner zu kommen.
Jungfrau und Stier
Seine ruhige und entspannte Art wirkt fremd auf sie, doch in vielen Bereichen schwingen ihre Seelen in Harmonie.
Jungfrau und Zwillinge
Er bewundert ihre präzise Planung und Liebe zum Detail. Doch als freier Geist hält ihn ihr Perfektionsdrang selten lang.
Jungfrau und Krebs
Der Krebs hört auf sein Bauchgefühl, während sie der Vernunft vertraut. Das sorgt für Reibungspunkte im Alltag.
Jungfrau und Löwe
Seiner Ausstrahlung kann sie sich kaum entziehen. Gemeinsam sind sie stark – solange er ihre Grenzen respektiert.
Jungfrau und Jungfrau
Wenn beide ihre Zurückhaltung ablegen, kann zwischen ihnen eine ungewöhnlich tiefe Verbindung wachsen.
Jungfrau und Waage
Mit ihm führt sie spannende Gespräche in kultivierter Runde. Seine charmante Art und sein Lächeln streicheln ihre Seele.
Jungfrau und Skorpion
Ihre reservierte Art macht ihn neugierig. Schnell entwickelt sich eine intensive Anziehung und es knistert!
Jungfrau und Schütze
Sein Hang zur Übertreibung bringt sie etwas aus dem Gleichgewicht. Aber sein Unternehmungsgeist reizt sie dann doch.
Jungfrau und Steinbock
Hier regieren Zuverlässigkeit und Pflichterfüllung – doch das kann auch zu viel des Guten sein. Es fehlt an Leichtigkeit.
Jungfrau und Wassermann
Mit seinem sprunghaften Stil kommt sie nicht zurecht. Zu verschieden sind die Vorstellungen, zu wenig Übereinstimmung.
Jungfrau und Fische
Für ihn ist sie gerne da, umsorgt ihn und schenkt Wärme. Sie gibt ihm Halt, bietet Rat und Nähe – Kuschelmomente inbegriffen.
Wer passt am besten zum Jungfrau-Mann?
Was sagen die Sterne zum Liebesglück des Jungfrau-Mannes? Gibt es in diesem Jahr das perfekte Match, oder muss er sich vor dem übereifrigen Verlangen nach einer Bindung in Acht nehmen, dass er nicht aus Versehen an ein falsches Sternzeichen gerät? All das im Partnerhoroskop.
Jungfrau und Widder
Hier treffen zwei Charaktere aufeinander, die mit Leidenschaft diskutieren, sich aber auch aufeinander einlassen.
Jungfrau und Stier
Beide mögen Sicherheit. Sie kann seinem verführerischen Blick kaum widerstehen – es knistert, und Stabilität verbindet.
Jungfrau und Zwillinge
Ihre lockere, beschwingte Art reißt ihn förmlich mit. Plötzlich erlebt er, dass das Leben nicht immer streng verlaufen muss.
Jungfrau und Krebs
Mit Fingerspitzengefühl, Verständnis und Nachsicht schafft er es, eine zärtliche und romantische Atmosphäre zu schaffen.
Jungfrau und Löwe
Ihrem Charme verfällt er im Handumdrehen. Großzügige Gesten und ehrliche Komplimente gehören natürlich dazu.
Jungfrau und Jungfrau
Hier ist Vertrautheit garantiert. Viele Diskussionen sind vorprogrammiert, aber gemeinsam sind sie ein Sicherheitsnetz.
Jungfrau und Waage
Mit ihm lässt sie den Alltag hinter sich, teilt kultivierte Unternehmungen und findet seinen spröden Charme reizvoll.
Jungfrau und Skorpion
Seine Faszination für sie ist groß. Anfangs möchte er sie unbedingt kennenlernen, dann wird sie ihm aber zum Rätsel.
Jungfrau und Schütze
Sie weiß ihn zu begeistern und ihre humorvolle Art zaubert ihm ein Lächeln ins Gesicht. Er nimmt sogar Übertreibungen in Kauf.
Jungfrau und Steinbock
Hier begegnen sich ernste Köpfe, die schnell merken, woran sie beieinander sind. Meist bleibt es bei respektvoller Distanz.
Jungfrau und Wassermann
Sie begegnen sich auf Augenhöhe, erkennen einander als ebenbürtig und inspirieren sich. Sie genießen das Leben als Team.
Jungfrau und Fische
Das Bedürfnis zu helfen schweißt sie zusammen, doch ihre Sensibilität gerät unter Druck durch seine kritische Art.
Welches Sternzeichen passt nicht zu Jungfrau?
Ihre mysteriöse Verschlossenheit in der Kennenlernphase scheint ihn magisch anzuziehen und zu faszinieren. Doch sobald er merkt, dass hinter der hohen Fassade ein weiteres, verschlossenes Buch zu finden ist, erlischt die Flamme zwischen Jungfrau und Skorpion.
Pragmatismus und Lösungsorientiertheit sind nicht ihre Stärken. Umso mehr kommt es zu Konflikten, wenn der Partner nicht auf der selben emotionalen Schiene ist. Seine kritische Art und ihre Emotionalität können die Beziehung zwischen Jungfrau und Fische auf die Probe stellen.
Fazit:
Für die Jungfrau wird 2026 ein Jahr voller Chancen und aufregender Momente in der Liebe. Ihr Sinn für Ordnung und Struktur kann einer Partnerschaft Stabilität verleihen, erfordert aber gleichzeitig Flexibilität und Einfühlungsvermögen. Wer bereit ist, sich auf die Welt der Jungfrau einzulassen, kann tiefes Liebesglück, harmonische Beziehungen und ein erfüllendes Liebesabenteuer erleben, das auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basiert.
Titelfoto: Midjourney/TAG24