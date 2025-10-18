Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 20.10. bis 26.10.2025

In der nächsten Horoskop -Woche raten die Astrologen allen im Sternzeichen Jungfrau, jede Richtungsentscheidung zu verschieben. Doch laut dem kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 20.10. bis 26.10.2025 ist die Zeit nicht verloren, denn das Schicksal hat für Liebe und Beruf bedeutendes geplant.

Liebe und Partnerschaft

Zeit für Zärtlichkeit ist erst wieder, wenn wichtige Dinge geklärt sind. Auch wenn es im Moment noch nicht so aussieht, kannst Du Dich langsam zurücklehnen und auf Deinen Partner oder Deine Partnerin verlassen. Du neigst zur Nachdenklichkeit - nimm Dir die Zeit, Dich mit Deinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Überrenne Deinen Schatz nicht, sondern nähere Dich ihm behutsam und mit Feingefühl.

Gesundheit und Fitness

Achte auf Deine Bronchien, Zugluft kann Dir jetzt zu schaffen machen. Du fühlst Dich besser, wenn Du schlechte Essgewohnheiten ablegst und bewusster genießt. Gönne Dir auch Momente des Träumens und der Fantasie, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Schicke Dich selbst auf eine kleine Erholungsreise und denke daran: Wer nicht hören will, muss fühlen.

Beruf und Finanzen

Jetzt ist die richtige Zeit, alte Denk- und Handlungsweisen hinter Dir zu lassen. Neue Herausforderungen warten auf Dich! Erledige Deine Aufgaben gründlich, halbherzig bringt Dich nichts weiter. Handle nicht zu voreilig, sonst erzeugst Du nur unnötige Aufregung. Mit Ruhe, Schwung und Elan schaffst Du jede Hürde. Diese Woche geht es für Dich spürbar voran, und Du kommst Deinen Zielen ein gutes Stück näher. Dein Draht zu Vorgesetzten ist derzeit besonders gut, nutze das!