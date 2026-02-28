Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 2.3. bis 8.3.2026

Keiner kann ganz genau sagen, wie Deine ferne Zukunft aussieht, auch nicht die nächste Horoskop -Woche . Denn Du vom Sternzeichen Jungfrau hast die Macht, Dein eigenes Schicksal zu bestimmen und einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, findest Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 2.3. bis 8.3.2026 allerdings wichtige Hinweise.

Die Astrologie hält noch mehr hilfreiche Tipps für die Zukunft bereit:

Liebe und Partnerschaft

Dein Partner bzw. Deine Partnerin tut alles, um Dich zufriedenzustellen. Er oder sie hat eine Chance verdient. Vielleicht findet Ihr endlich gemeinsame Aufgaben. Führe ein Tagebuch, wenn Du nicht weißt, was Du tun sollst. Versuche auch, über Deine persönlichen Ziele zu schreiben. Hüte Deine Zunge – jetzt ist keine gute Zeit für klärende Aussprachen. Halte Dich noch etwas zurück und warte den richtigen Zeitpunkt ab.

Gesundheit und Fitness

Bewege Dich, egal was – treibe unbedingt mehr Sport. Vermeide Schwerverdauliches, das unterstützt Deinen empfindlichen Magen. Dein Rücken ist sehr verspannt, das kann Kopfschmerzen verursachen. Du fühlst Dich angespannt und matt. Ruhe Dich richtig aus.

Beruf und Finanzen

Erfülle Deine Pflichten, auch wenn es manchmal schwerfällt. Bringe Deine Stärken besser ein, sonst verzettelst Du Dich. Bitte um Bedenkzeit, wenn eine berufliche Entscheidung wichtig erscheint. Du überzeugst durch Pflichtbewusstsein, Ausdauer und grandiose Leistungen. Das wird auf vielen Ebenen honoriert, besonders bei der Gehaltsabrechnung.