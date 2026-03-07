Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 9.3. bis 15.3.2026

Laut Wochenhoroskop für Jungfrau vom 9 .3. bis 15.3.2026 macht den Menschen vom Sternzeichen Jungfrau niemand etwas vor. Auch, wenn hier und da Probleme auftreten sollten, weißt Du immer bestens damit umzugehen. Die nächste Horoskop -Woche bietet die Chance auf viele Erfolge. Du musst sie nur ergreifen.

Liebe und Partnerschaft

Du hast etwas Gelassenes, in Dir Ruhendes, das macht Dich interessant. Partnerschaften können sich auf richtig tolle Momente einstellen. Du solltest Deinem Schatz wieder vertrauen, was vorbei ist, ist vorbei! Ungeahnte Kräfte stacheln Dich zu neuen Abenteuern an. Jetzt also nicht mehr lange warten, sondern prüfen, was der Markt alles so bietet.

Gesundheit und Fitness

Bei leiser Musik kannst Du richtig gut entspannen. Ziehe die Bremse, mehr Ruhe würde Dir guttun. Höre auf Deinen Körper, der sagt Dir ganz genau, was für ihn das Beste ist. Achte darauf, denn Gesundheit ist der größte Reichtum. Gesundheitlich wirkst Du ausgeglichen, nutze die Zeit für Saunagänge.

Beruf und Finanzen

Jetzt solltest Du einen neuen Anlauf starten, um von einer schlechten Gewohnheit loszukommen. Setze dabei all Deine Willenskraft ein. Du brauchst noch etwas Geduld, um voll zum Zuge zu kommen. Jetzt hast Du Anerkennung verdient. Lasse Dich freimütig bewundern, man steht schließlich nicht jeden Tag auf dem Treppchen des Erfolgs. Berufs- und Wohnungswechsel sind möglich und versprechen Wohlstand und Fortkommen. Dadurch können Bindungen zerbrechen.