Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Wird die nächste Horoskop -Woche eine Liebeswoche? Bist Du in Topform oder von Herzschmerz und Kummer erfüllt? Die Sterne weisen Dir mit dem Wochenhoroskop für Jungfrau vom 23.2. bis 1.3.2026 den Weg in eine Zukunft voller Glück und Harmonie. Erfahre alles, was Du wissen musst, um Dein Schicksal selbst bestimmen zu können.

Liebe und Partnerschaft

Die Sonne steht an Deiner Seite. Wie eine kleine Sonne aus Deiner eigenen Mitte strahlen - damit öffnest Du das Herz Deiner großen Liebe. Du sehnst Dich nach Harmonie, aber irgendwie klappt es zurzeit nicht. Jetzt kannst Du Deine Gefühle leicht mitteilen. Dadurch verlaufen Gespräche mit Deinem Gegenüber besonders gut. Man versteht Dich. Bei eingespielten Paaren schlagen derzeit die Herzen im gleichen Takt. Ihr teilt Freud und Leid miteinander und versteht Euch ohne Worte.

Gesundheit und Fitness

Deine gesundheitliche und seelische Beschaffenheit ist sehr stabil. Du kannst daher sehr viel leisten und für Dich erreichen. Du solltest mit Deiner Gesundheit weniger leichtsinnig umgehen. Befasse Dich mal wieder mit einer gründlichen Vorsorgeuntersuchung. Positive Gedanken beflügeln Dich auch körperlich.

Beruf und Finanzen

Jetzt ist Dein Improvisationstalent gefordert, sonst wird es langsam eng. Deine Schwierigkeiten scheinen größer zu sein, als Du annimmst. Deshalb heißt es sachlich bleiben und ganz gezielt die einzelnen Punkte ansteuern. Du organisierst umsichtig, kannst motivieren und anleiten. Du bist offen für neue Anregungen und beeindruckst mit tollen Leistungen.