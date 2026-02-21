Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 23.2. bis 1.3.2026

Wochenhoroskop Jungfrau vom 23.2. bis 1.3.2026 | Horoskop der KW 9: Alles zu Liebe, Beruf und Gesundheit ✓ kostenlos ✓ Mann & Frau ✓ auf TAG24

Wird die nächste Horoskop-Woche eine Liebeswoche? Bist Du in Topform oder von Herzschmerz und Kummer erfüllt? Die Sterne weisen Dir mit dem Wochenhoroskop für Jungfrau vom 23.2. bis 1.3.2026 den Weg in eine Zukunft voller Glück und Harmonie. Erfahre alles, was Du wissen musst, um Dein Schicksal selbst bestimmen zu können.

Dein Wochenhoroskop für Jungfrau vom 23.2. bis 1.3.2026.
Dein Wochenhoroskop für Jungfrau vom 23.2. bis 1.3.2026.  © 123RF/nataliahubbert

Hier findest Du weitere Inspiration der Sterne für Dein Sternzeichen:

Dein täglicher Horoskop-Newsletter

Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Februar 2026 Monatshoroskop Jungfrau: Dein Horoskop für Februar 2026
Liebeshoroskop Jungfrau 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir? Liebeshoroskop Jungfrau 2026: Welches Sternzeichen passt zu mir?
Jahreshoroskop 2026 Jungfrau: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr Jahreshoroskop 2026 Jungfrau: Das erwartet Dein Sternzeichen im neuen Jahr

Wochenhoroskop Jungfrau: 24.8. bis 23.9.

Liebe und Partnerschaft

Die Sonne steht an Deiner Seite. Wie eine kleine Sonne aus Deiner eigenen Mitte strahlen - damit öffnest Du das Herz Deiner großen Liebe. Du sehnst Dich nach Harmonie, aber irgendwie klappt es zurzeit nicht. Jetzt kannst Du Deine Gefühle leicht mitteilen. Dadurch verlaufen Gespräche mit Deinem Gegenüber besonders gut. Man versteht Dich. Bei eingespielten Paaren schlagen derzeit die Herzen im gleichen Takt. Ihr teilt Freud und Leid miteinander und versteht Euch ohne Worte.

Gesundheit und Fitness

Deine gesundheitliche und seelische Beschaffenheit ist sehr stabil. Du kannst daher sehr viel leisten und für Dich erreichen. Du solltest mit Deiner Gesundheit weniger leichtsinnig umgehen. Befasse Dich mal wieder mit einer gründlichen Vorsorgeuntersuchung. Positive Gedanken beflügeln Dich auch körperlich.

Beruf und Finanzen

Jetzt ist Dein Improvisationstalent gefordert, sonst wird es langsam eng. Deine Schwierigkeiten scheinen größer zu sein, als Du annimmst. Deshalb heißt es sachlich bleiben und ganz gezielt die einzelnen Punkte ansteuern. Du organisierst umsichtig, kannst motivieren und anleiten. Du bist offen für neue Anregungen und beeindruckst mit tollen Leistungen.

Titelfoto: 123RF/nataliahubbert

Mehr zum Thema Wochenhoroskop Jungfrau: