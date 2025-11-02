Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 3.11. bis 9.11.2025

In der nächsten Horoskop -Woche treten große Gefühle in Dein Leben. Das Wochenhoroskop für Jungfrau vom 3.11. bis 9.11.2025 verspricht Deinem Sternzeichen spannende Wendungen im Beruf und in der Liebe . Nutze die kosmische Vorschau, um optimal auf die Herausforderungen und Überraschungen der kommenden Woche vorbereitet zu sein.

Liebe und Partnerschaft

Ein erotischer Abend ist überfällig, lade Deinen Schatz dazu ein! Gib Deinem Herzen einen Stoß, jemand wartet auf ein Zeichen. Hitzige Diskussionen und heiße Leidenschaft halten Dich in Schwung. Wichtige Entscheidungen lassen sich nicht mehr länger verschieben. Höre auf Dein Bauchgefühl und baue auf Deine Durchsetzungsfähigkeit.

Gesundheit und Fitness

Ein kleiner Durchhänger wird ganz schnell verkraftet. Gewöhne Dir an, etwas mehr für regelmäßige Mahlzeiten zu sorgen. Du verfügst nicht über volle Vitalität und bist weniger belastbar als gewöhnlich. Das führt zu Zerwürfnissen mit nahestehenden Menschen. Du erhältst gute Tipps für Therapiemöglichkeiten.

Beruf und Finanzen

Du arbeitest in einem unschlagbaren Kollegenteam, das andere überflügelt. Dadurch kannst Du ein Maximum an Arbeitsleistung aus Dir herausholen. Zurzeit kannst Du beruflich Nägel mit Köpfen machen, einen Vertrag abschließen, ein Angebot nutzen und Dich auch für längere Zeit binden. Du kommst voll zum Zug, Deine Talente sind mächtig gefragt. Deine Sehnsucht nach Gemeinsamkeit findet offene Ohren und Herzen. Man wartet schon lange darauf, dass Du endlich den ersten Schritt tust.