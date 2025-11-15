Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 17.11. bis 23.11.2025

Klopfen in der nächsten Horoskop -Woche die großen Gefühle an die Tür? Ein kühler Kopf wird in der Liebe weiterhelfen. Das Wochenhoroskop für Jungfrau vom 17.11. bis 23.11.2025 weiß, welche Chancen und Hindernisse auf Dein Sternzeichen zukommen.

Stelle Dich Deinem Schicksal - hier erfährst Du mehr über die kosmischen Perspektiven von Jungfrau :

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Du jetzt Amok läufst, hat sich Dein Schatz erst mal zurückgezogen. Lerne, wieder offener über Deine Gefühle zu sprechen. Lege mindestens einmal pro Woche einen Beziehungstag ein. Da wird gekuschelt und alle Probleme werden in Ruhe besprochen. Die Liebe ist durchweg ungetrübt. Habe doch einfach etwas mehr Vertrauen in Dich, in Deine Partnerschaft und in Dein Leben allgemein.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir mehr Schlaf und mehr Freizeit. Schone Deine Gelenke durch Gewichtsreduzierung. Rundum topfit. Bleibe weiterhin so aktiv! Schenke der Entwicklung der Heilkunst Dein Vertrauen.

Beruf und Finanzen

Toll, wie Du andere für Deine Ideen begeisterst. Bleibe auf Deinem Motivationskurs, auch wenn Dir Neider den Erfolg absprechen. Einigkeit macht stark, auch am Arbeitsplatz und unter Kollegen. Du überzeugst bei geschäftlichen Veranstaltungen mit Deinem selbstbewussten Auftreten. Das Liebesbarometer schlägt zwar im Moment nicht so hoch und Ihr habt beide wenig Zeit füreinander. Trotzdem versteht Ihr Euch sehr gut.