Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 24.11. bis 30.11.2025

Die Sternenkundler offenbaren Dir die Herausforderungen, die in der nächsten Horoskop -Woche auf Dich zukommen. Ein Gefühlschaos hält im Sternzeichen Jungfrau Geborene auf Trab. Das Wochenhoroskop für Jungfrau vom 24.11. bis 30.11.2025 weiß zum Glück, wie die Hürden in der Zukunft zu meistern sind.

Liebe und Partnerschaft

Deine Bedenkzeit ist abgelaufen. Du darfst eine Entscheidung nicht länger aufschieben. Von selbst wird sich das Problem nicht erledigen. Eine starke Emotionalität führt Dich und Deinen Schatz ganz eng zusammen. Achte darauf, für alte Probleme neue Lösungssätze zu finden. Deine Genusssucht wirkt sich zurzeit negativ auf Dein Liebesleben aus. Versuche, mit etwas mehr Abstinenz eine Besserung herbeizuführen. Dein toller Charme wird überall bewundert, jemand platzt vor Eifersucht.

Gesundheit und Fitness

Deine Vitalität ist angegriffen, und es dürfte nicht ganz ohne Aufregungen oder gesundheitliche Schwierigkeiten abgehen. Umwandlung und Stille sind angesagt. Also ziehe Dich zurück und nutze diese Phase, um Dich zu regenerieren. Du reagierst äußerst empfindlich auf falsche Ernährung. Keine Megapower, aber Du fühlst Dich wohl und das ist wichtig.

Beruf und Finanzen

Stehe allein für ein Projekt gerade, mit Teamwork geht es nicht voran. Zusammenarbeit ist Deine Stärke, dort bist Du unschlagbar. Sei nicht so streng mit Deinen Mitarbeitern, sie können nichts für die momentane Situation. Mit Freundlichkeit kommst Du viel weiter. Es verläuft alles glatt, regeneriere Deine Kraftreserven.