Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 25.12. bis 31.12.2023

Aufgrund der aktuellen Sternenkonstellation ist von Frau und Mann im Sternzeichen Jungfrau Beständigkeit gefordert, denn die kosmischen Energien blockieren so manche Richtungsentscheidung in der nächsten Horoskop -Woche. Im Liebesleben ist dem kostenlosen Wochenhoroskop für Jungfrau vom 25.12. bis 31.12.2023 zufolge der große Moment gekommen.

Lasse das Leben nicht einfach an Dir vorbeiziehen und lies in den Horoskopen für Jungfrau, was in Zukunft möglich ist: