Wochenhoroskop Jungfrau: So wird die nächste Woche vom 16.2. bis 22.2.2026

Lasse Dich überraschen, was die Liebe die kommenden Tage für Dein Tierkreiszeichen bereithält. Die nächste Horoskop -Woche schenkt Dir gratis Einblicke in Deine Zukunft in Sachen Beruf, Gesundheit und Liebe. Mit ein wenig Achtsamkeit kannst Du in Topform durchstarten. Noch mehr Horoskop-News hält Dein Wochenhoroskop für Jungfrau vom 16.2. bis 22.2.2026 bereit.

Liebe und Partnerschaft



Jetzt ist die Zeit der angenehmen Empfindungen von Harmonie, stiller Freude und Intimität. Erfreue Dich an der Verbundenheit mit lieben Menschen. Du hast jemandem ganz schön den Kopf verdreht. Amors Pfeil wird auch Dich treffen! Ein Thema lässt Dich und Deinen Schatz nicht ruhen. Nur Offenheit bringt Dich jetzt weiter. Bringe die Sache so schnell wie möglich in Ordnung. Im harmonischen Einklang mit Deinem Herzensmenschen schöpfst Du neue Kraft.

Gesundheit und Fitness

Auch wenn die Nase läuft, ist das kein Grund, zu Hause zu bleiben. Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft weckt Deine Lebensgeister. Halte Abstand von zu negativ eingestellten Menschen. Du kannst das Unwohlsein und die Schwäche gut überstehen, wenn Du auf Deinen Körper achtest und nicht gegen Deine innere Überzeugung handelst.

Beruf und Finanzen

Berufliche Differenzen sind möglich, es erwartet Dich ein hartnäckiger Gesprächspartner. Du wünschst Dir eine Welt, in der nichts geschieht, was nicht geplant und abgemacht ist. Daher ist alles Unvorhergesehene für Dich eine Bedrohung. Du kannst das Vertrauen eines Menschen gewinnen, der Dich weiterbringt. Sei nicht immer so bescheiden, sonst profilieren sich andere auf Deine Kosten.