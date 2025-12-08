Wochenhoroskop Jungfrau: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Das Wochenhoroskop für Jungfrau vom 8.12. bis 14.12.2025 ist da: Erfahre jetzt, was die Astrologie über diese Horoskop -Woche zu sagen hat und wie Deine Berufs- und Liebeschancen in Zukunft aussehen.

Liebe und Partnerschaft

Wenn Du jetzt sanft bleibst, kannst Du Deinen Schatz leicht um den Finger wickeln. Du entdeckst Deine Gefühle neu, nicht unbedingt für jemand Neuen. Du lebst leichter, wenn Du die Schwächen des Partners oder der Partnerin akzeptierst. Deine Gefühle stehen unter der Herrschaft Deines Verstandes, und deshalb solltest Du mit Deinen Äußerungen und Entscheidungen vorsichtig sein.

Gesundheit und Fitness

Körper und Seele brauchen stressfreie Zonen. Sorge für Entlastung. Deine Vitalität ist betroffen und gesundheitliche Schwierigkeiten könnten die Folge sein. Achte auf Dein Immunsystem, iss viele Vitamine. Gib auf Deine Gesundheit acht, und auf die Symptome. Wenn es nicht besser wird, suche unbedingt einen Arzt auf. Eine kleine Massage zwischendurch wirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Die jetzige Situation festigen, dann erst aufs nächste Ziel losstürmen. Lasse Dich beruflich nicht zur Seite drängen, versuche, auf dem Laufenden zu bleiben. Gestehe Dir und anderen ein, dass Du gerne Hilfe in Anspruch nehmen würdest. Niemand wird deshalb Deine Fähigkeiten infrage stellen. Jeder ist ehrlich, neutral und objektiv zum jeweils anderen. Kompromisse erzielt man viel leichter als sonst. Insgesamt also eine effektive Phase.