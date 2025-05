Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 12.5. bis 18.5.2025

Noch mehr astrologische News für Dein Sternzeichen Krebs gibt es auch in den anderen Horoskopen:

Liebe und Partnerschaft

Auch wenn Du jetzt Amok läufst, Dein Schatz hat sich erst einmal zurückgezogen. In Deiner Partnerschaft herrscht große Unruhe, aber schon bald wirst Du klarer sehen. Eine Begegnung bereitet Dir Herzklopfen. Achte auf die Gegensignale. Eine Zeit der Prüfung erwartet Dich, überlege genau, was Du tun willst.

Gesundheit und Fitness

Deine Seele ist etwas mehr gefestigt, Du begibst Dich auf interessante Pfade. Verzichte auf sämtliche Arten von Genussgiften. Deine Vitalität ist angegriffen, und es dürfte nicht ganz ohne Aufregungen oder gesundheitliche Schwierigkeiten abgehen. Es ist nicht so ganz einfach, sich auf Dauer so richtig fit zu halten.

Beruf und Finanzen

Neue Herausforderungen sind gerade recht, so kannst Du Dich unter Beweis stellen. Rom wurde auch nicht über Nacht erbaut. Baue also auf Geduld! Du hast keine Veranlassung, an Deinen guten Fähigkeiten zu zweifeln. Du weißt genau, welches berufliche Ziel Du ansteuern möchtest!