Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 19.5. bis 25.5.2025

Wenn Krebse in Gesundheit und Beruf den Druck herausnehmen, dann bleibt in der neuen Horoskop -Woche mehr Energie im Liebesleben. Die Mondenergien bringen die Gefühle zum Kochen. Das aktuelle Wochenhoroskop für Krebs vom 19.5. bis 25.5.2025 ermutigt Dich, einen kühlen Kopf zu bewahren und Dich voll darauf einzulassen.

Erfahre, welchem Schicksal das Sternzeichen Krebs in Zukunft begegnen wird:

Liebe und Partnerschaft

Achte auf Deine Gefühle und Emotionen. Es ist wichtig, dass Du an alles mit dem Herzen herangehst und den Kopf ausschaltest. Wann hast Du Deinem Schatz das letzte Mal gesagt: „Ich liebe Dich!“? Unerfüllte Liebesträume begleiten Dich über einen längeren Zeitraum. Selbstbeherrschung fällt Dir momentan schwer, wäre aber wichtig. Wenn Du Dich nicht in den Griff bekommst, musst Du mit Folgen rechnen.

Gesundheit und Fitness

Keiner stört sich daran, wenn Du Dich wegen Unbehagen zurückziehst. Verausgabe Dich nicht – weder körperlich noch geistig. Gönne Dir kleine Verwöhnmomente wie eine Massage, Meditation oder Yoga. Du wirst gestärkt daraus hervorgehen. Reduziere Deine Genussgifte und übertreibe nicht weiterhin so maßlos.

Beruf und Finanzen

Jetzt kannst Du die Grenzen sprengen, Ängste überwinden, Dich für ganz neue Entwicklungen öffnen – eine super Zeit! Diplomatie ist Trumpf. Damit stichst Du alle unliebsamen Zeitgenossen aus und kannst am Arbeitsplatz und auch privat am besten überzeugen. Demnächst triffst Du auf eine Person, die sehr starke und ausgeglichene Gefühle hat. Nutze diesen Moment für einen kleinen Flirt. Du kannst es ruhig wagen, neue Wege einzuschlagen. Was hält Dich davon ab, einmal ganz anders zu handeln, als man es von Dir erwartet?