Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 29.7. bis 4.8.2024

Das aktuelle Wochenhoroskop für Krebs vom 29.7. bis 4.8.2024: Normalerweise bist Du sehr ausgewogen und ruhig, doch diese Woche kann es ein wenig hektisch in der Liebe für Dich werden! Lies jetzt nach, was in neuen Horoskop -Woche auf Dich zukommen wird.

Liebe und Partnerschaft

Du willst erobert, aber nicht vollständig in Besitz genommen werden. Bringe das unmögliche Verhalten Deines Partners oder Deiner Partnerin zur Sprache. Du registrierst jeden Blick, was sich daraus ergeben kann, wird Dir gefallen. Wie wäre es, wenn Du Deinen Schatz mit einem kleinen Geschenk überraschen würdest?

Gesundheit und Fitness

Du hast genug Kraft, um Bäume auszureißen. Nimm Dir nicht alles so zu Herzen, stehe über den Dingen. Je gesünder Du Dich ernährst, desto besser geht es Dir. Pass auf vor zu viel Fitnessprogramm, sonst powerst Du Dich zu sehr aus.

Beruf und Finanzen

Du kannst jetzt Dinge erledigen, die Genauigkeit und präzise Arbeit verlangen. Keiner Deiner Kollegen versteht so richtig, was Du eigentlich wirklich willst. Wer in der Öffentlichkeit wirkt, erfreut sich jetzt besonderer Popularität. Am Ball bleiben, das Blatt wendet sich schneller, als man denkt.