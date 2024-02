Wochenhoroskop Krebs: Deine Horoskop Woche vom 5.2. - 11.2.2024

Die Sterne fordern Krebs-Frau und Krebs-Mann in der aktuellen Horoskop Woche dazu auf, Ruhe zu bewahren. Wer zu schnell und ohne Plan losstürmt, wird das Ziel verfehlen. Im kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 5.2. bis 11.2.2024 erfährst Du, wie Du Deine Energie am besten einteilst.

Liebe und Partnerschaft

Bei eingespielten Paaren schlagen derzeit die Herzen im gleichen Takt. Ihr teilt Freud und Leid miteinander und versteht Euch ohne Worte. Spiele keine Gefühle vor, die Du nicht empfindest. Es macht die Situation im Moment leichter, ist aber langfristig nicht gut. Eine Geste oder Worte gehen Dir nicht mehr aus dem Kopf und Dein Herz klopft heftig. Genieße den Zauber dieser Gefühle. Mehr emotionale und körperliche Nähe macht Dich ausgeglichen. Signalisiere das Deinem Partner oder Deiner Partnerin, er oder sie ist schließlich kein Hellseher.

Gesundheit und Fitness

Du bist ziemlich leistungsfähig. Dennoch solltest Du öfter innehalten und tief durchatmen. Offene Gespräche mit guten Freunden wirken wie eine Therapie. Du kannst Dir ein bisschen mehr zutrauen, treibe mehr Sport!

Beruf und Finanzen

Alles läuft Dir viel zu schnell. Du fühlst Dich gehetzt und unter Druck und kannst Dich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Wenn Du in der Öffentlichkeit stehst, solltest Du Dich bemühen, die Aufgaben für andere übersichtlicher und leichter zu gestalten. Auch wenn es privat gerade Stress gibt, wirst Du beruflich mit einem dicken Lob von Deinem Chef dafür entschädigt. Du bist voller Scharfsinn und Klarheit der Gedanken und Überlegungen. Was Du anpackst, hat große Aussicht auf Erfolg. Setze Deine Pläne jetzt in die Tat um!