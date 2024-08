Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 26.8. bis 1.9.2024

Das erwartet das Sternzeichen Krebs in der nächsten Horoskop -Woche: Wie Du Dein Schicksal für Beziehungen, Beruf und Gesundheit selbst in die Hand nehmen kannst, erfährst Du im kostenlosen Wochenhoroskop für Krebs vom 26.8. bis 1.9.2024.

Liebe und Partnerschaft

Deine lockere, oft freche und unbeschwerte Art lässt Herzen höher schlagen. Manchmal hast Du das Gefühl, Dein Herz verloren zu haben. Aber prüfe genau! Könnte es vielleicht auch der Verstand sein? Du bist gestärkt für eine neue Zeit und spürst die Liebesplaneten prickelnd auf Deiner Haut. In Deiner Beziehung fühlst Du Dich sicher und geborgen. Der Liebeshimmel mag im Moment noch dunkel sein, aber es klart wieder auf. Dann solltest Du sofort zugreifen und endlich Nägel mit Köpfen machen.

Gesundheit und Fitness

Schalte einmal ganz bewusst ab. Schenke der Entwicklung der Heilkunst Dein Vertrauen. Du darfst jetzt wieder aufatmen. Körper und Seele befinden sich im Gleichklang. Das ist die beste Voraussetzung für Wohlbefinden. Du gibst alles und rackerst Dich redlich ab – aber das immer nur für andere!

Beruf und Finanzen

Dein Arbeitsstil ist schnell und effizient, was Dir Pluspunkte in der Chefetage einbringt. Veränderungen in Deinem beruflichen Bereich stehen bevor. Diese sind nicht nachteilig, aber mit Sicherheit dringend notwendig. Wirklich, Du leistest brillante Arbeit und schlaue Schachzüge. Sei nicht immer so bescheiden, sonst profilieren sich andere auf Deine Kosten.