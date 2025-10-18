Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 20.10. bis 26.10.2025

Die neue Sternenkonstellation wirkt sich in der nächsten Horoskop -Woche positiv auf jeden Lebensbereich von Frau und Mann im Sternbild Krebs aus. Welche kosmischen Fügungen und Planetenbewegungen Deine Stimmung und Deine Lebenssituation verbessern können, zeigt Dir das Wochenhoroskop für Krebs vom 20.10. bis 26.10.2025.

Liebe und Partnerschaft



Gespräche verlaufen jetzt angenehm und aufgeschlossen. Alte Probleme, die schon länger unter der Oberfläche geschwelt haben, könnten nun wieder auftauchen: Bleibe ruhig und tue Dir selbst etwas Gutes, anstatt vorschnell zu reagieren. Du bist Dir Deines Partners oder Deiner Partnerin nicht ganz sicher, und genau das macht die Beziehung momentan spannend. Doch Vorsicht: Dein Gegenüber beginnt, Dich zunehmend besser zu durchschauen, Ehrlichkeit ist jetzt die beste Strategie.

Gesundheit und Fitness

Du brauchst dringend frischen Wind und etwas Abwechslung, ein Tapetenwechsel tut Dir gut! Du fühlst Dich entspannt und körperlich wohl, Deine Fitnesskurve zeigt klar nach oben. Nutze diese Energie für die Liebe oder persönliche Projekte, denn im Job ist gerade etwas Flaute. Eine positive Rückmeldung oder kleine Anerkennung beruhigt Deine Nerven und stärkt Dein Selbstvertrauen.

Beruf und Finanzen

Kreativität ist jetzt gefragt! Eine einmalige Chance könnte sich Dir bieten, greife zu, bevor sie an Dir vorbeizieht. Auch wenn die kommenden Tage anstrengend werden, bist Du bestens gerüstet. Du hast die Kraft und Ausdauer, um jedes Hindernis zu meistern. Versuche, nicht zu kritisch zu sein, und öffne Deinen Blick für neue Perspektiven - das bringt Dich beruflich deutlich voran.