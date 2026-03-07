Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 9.3. bis 15.3.2026

Dein Sternzeichen darf sich laut Wochenhoroskop für Krebs vom 9 .3. bis 15.3.2026 ganz besonders über sein Horoskop freuen. Im Beruf läuft alles wie geschmiert. Die beste Gelegenheit also, um der eigenen Gesundheit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken - Du hast es dringend nötig. In der Liebe eignet sich die nächste Horoskop -Woche bestens, um für Klarheit zu sorgen.

Liebe und Partnerschaft

Mit Deiner Frohnatur möchte sich jemand gerne verabreden. Du neigst zu Wutausbrüchen, Eifersucht oder Machtspielen. Dein Schatz leidet darunter. Dich erwartet Harmonie und Einklang, wenn Du Dich mehr öffnest. Auch wenn Du nicht mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin einer Meinung bist, akzeptiere es.

Gesundheit und Fitness

Entschlacke und entgifte Deinen Körper einmal ganz gründlich. Körperlich und seelisch geht es endlich wieder bergauf. Nutze das Wochenende, pflege Deine Gesundheit und Deine geliebten Hobbys. Achte auf abwechslungsreiche Ernährung. Bewegung hilft sogar bei Rückenschmerzen.

Beruf und Finanzen

Wirf Ballast ab und führe ein klärendes Gespräch am Arbeitsplatz. Deine Idee sorgt dort für sehr viel Gesprächsstoff. Schöpfe kreative Kräfte aus Deinem Unterbewusstsein. Fange nichts Neues an und verschiebe alles, was Du noch geplant hast. Intelligent, mutig und gut gelaunt meisterst Du Deine Aufgaben.