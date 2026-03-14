Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 16.3. bis 22.3.2026

Entdecke das Wochenhoroskop für Krebs vom 16.3. bis 22.3.2026. Erfahre diese Woche, was Dich im Bereich Liebe und Partnerschaft erwartet, worauf Du im Bereich Deiner Gesundheit und Fitness achten musst und wie Du Dich im Beruf und den Finanzen weiterentwickeln kannst. Die nächste Horoskop -Woche bietet kosmischen Beistand für viele Lebensbereiche.

Liebe und Partnerschaft

Gerade schwebst Du mal wieder auf Deiner rosaroten Wolke. Du erliegst verführerischen Komplimenten und Schmeicheleien. Du bist sehr aufgeweckt und kannst Dich auf Dein Bauchgefühl verlassen. Noch wichtiger wäre es, Dich um mehr Beständigkeit zu bemühen. Kläre Deinen Schatz auf, wenn Du das Gefühl hast, mit ihm nicht klarzukommen. Es gilt, gegensätzliche Bedürfnisse auszugleichen.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du jetzt vermeidest, vor lauter Wohlgefühl träge zu werden, hast Du gewonnen. Deine Leistungskurve steigt – werde nicht übermütig. Dein hohes Energieniveau tut Dir richtig gut. Halte öfter mal inne und ruhe Dich aus, das gibt Dir neue Kräfte.

Beruf und Finanzen

Die Arbeit geht Dir leicht von der Hand, bei Deinen Kollegen bist Du beliebt. Du musst Dich beruflich etwas mehr bemühen und vorsichtig ans Werk gehen. Besinne Dich auf Deine Energie und auf Deine Fähigkeiten. Deine Fantasie kennt keine Grenzen, und die normalen Alltagsaufgaben erfüllen Dich nicht. Wechsle Dein Betätigungsfeld wohlüberlegt.