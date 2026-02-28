Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 2.3. bis 8.3.2026

Ob die nächste Horoskop -Woche für Krebs-Geborene wohl eine Liebeswoche wird? Das Horoskop hat Antworten darauf und auch auf andere wichtige Lebensfragen. Ängste, Schwierigkeiten im Job und gesundheitliche Probleme – Du kannst alles in den Griff bekommen und eine glückliche Zukunft erwarten, wenn Du Dein Leben anpackst. Das Wochenhoroskop für Krebs vom 2.3. bis 8.3.2026 hilft Dir dabei.

Liebe und Partnerschaft

Jemand weckt Dein Liebesverlangen und Deine romantischen Träume. Deine Genusssucht wirkt sich zurzeit negativ auf Dein Liebesleben aus. Versuche mit etwas mehr Abstinenz eine Besserung herbeizuführen. Heiße Flirts, besonders für Singles. Ein Herzensmensch kommt in Sicht. Sei nicht so wählerisch, dann kann es diesmal richtig funken. Es geht in der Liebe leidenschaftlich her. Stehe zu Deinen Träumen und verliere Dich nicht in Kleinigkeiten. Deine Wünsche werden wahr.

Gesundheit und Fitness

Du solltest nichts überstürzen und das Herz ein wenig entlasten. Du fühlst Dich zwar nicht gut, aber direkt krank bist Du auch nicht. Du solltest über einen längeren Zeitraum Rücken und Herz schonen. Es geht Dir zurzeit einfach blendend.

Beruf und Finanzen

Jetzt ist Dein Improvisationstalent gefordert, sonst wird es langsam eng. Viel Arbeit für wenig Anerkennung – das scheint aktuell an der Tagesordnung zu sein. Gib nicht auf: Steter Tropfen höhlt den Stein. Es wird höchste Zeit, dass Du zum Teamplayer wirst. Das Angebot, das man Dir heute macht, ist wirklich einmalig. Du solltest sofort zugreifen, sonst ärgerst Du Dich hinterher noch.