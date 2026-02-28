Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 2.3. bis 8.3.2026
Ob die nächste Horoskop-Woche für Krebs-Geborene wohl eine Liebeswoche wird? Das Horoskop hat Antworten darauf und auch auf andere wichtige Lebensfragen. Ängste, Schwierigkeiten im Job und gesundheitliche Probleme – Du kannst alles in den Griff bekommen und eine glückliche Zukunft erwarten, wenn Du Dein Leben anpackst. Das Wochenhoroskop für Krebs vom 2.3. bis 8.3.2026 hilft Dir dabei.
Nicht nur wöchentlich kannst Du die Sterne befragen. Mehr kosmische Inspiration für die Zukunft findet Dein Sternzeichen hier:
Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Wochenhoroskop Krebs: 22.6. bis 22.7.
Liebe und Partnerschaft
Jemand weckt Dein Liebesverlangen und Deine romantischen Träume. Deine Genusssucht wirkt sich zurzeit negativ auf Dein Liebesleben aus. Versuche mit etwas mehr Abstinenz eine Besserung herbeizuführen. Heiße Flirts, besonders für Singles. Ein Herzensmensch kommt in Sicht. Sei nicht so wählerisch, dann kann es diesmal richtig funken. Es geht in der Liebe leidenschaftlich her. Stehe zu Deinen Träumen und verliere Dich nicht in Kleinigkeiten. Deine Wünsche werden wahr.
Gesundheit und Fitness
Du solltest nichts überstürzen und das Herz ein wenig entlasten. Du fühlst Dich zwar nicht gut, aber direkt krank bist Du auch nicht. Du solltest über einen längeren Zeitraum Rücken und Herz schonen. Es geht Dir zurzeit einfach blendend.
Beruf und Finanzen
Jetzt ist Dein Improvisationstalent gefordert, sonst wird es langsam eng. Viel Arbeit für wenig Anerkennung – das scheint aktuell an der Tagesordnung zu sein. Gib nicht auf: Steter Tropfen höhlt den Stein. Es wird höchste Zeit, dass Du zum Teamplayer wirst. Das Angebot, das man Dir heute macht, ist wirklich einmalig. Du solltest sofort zugreifen, sonst ärgerst Du Dich hinterher noch.
Titelfoto: 123rf.com/helenlane