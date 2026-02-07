Wochenhoroskop Krebs: So wird die nächste Woche vom 9.2. bis 15.2.2026

Sei es im Beziehungsleben oder in Bezug auf Gesundheit und Finanzen, jede Richtungsentscheidung sollte in der nächsten Horoskop -Woche mit Bedacht getroffen werden. Im Wochenhoroskop für Krebs vom 9.2. bis 15.2.2026 findest Du wichtige Hinweise der Sternenkundler zu Liebe, Fitness und Beruf.

Liebe und Partnerschaft



Die Liebe winkt! Verwöhne Dich und andere oder lasse Dich verwöhnen. Freundschaften und Partnerschaften gedeihen. Du gehst Dingen mehr auf den Grund als sonst. Wenn Du das auf Dich selbst beschränkst, kann dies zu tiefen Einsichten führen. Dein Herz ist entflammt und Du hast keine Chance, diese Gefühle zu verheimlichen. Man sieht Dir an, wie sehr Du Dich verliebt hast. Emotional hast Du mit starken Schwankungen zu kämpfen.

Gesundheit und Fitness

Tue etwas für Dein Immunsystem. Ein Mix aus Entspannung und Bewegung bringt Dich wieder so richtig auf Vordermann. Ein Zahnarztbesuch ist schon lange überfällig! Deine Vitalität ist angegriffen, und es dürfte nicht ganz ohne Aufregungen oder gesundheitliche Schwierigkeiten abgehen. Sorge dafür, dass Du neben Deiner vielen Arbeit genug Ausgleich findest.

Beruf und Finanzen

Du musst mit einem hartnäckigen Gegner rechnen, sei vorsichtig. Du bist schlagfertig und wach, wohl aber überkritisch und auf Kampf eingestellt. Du entwickelst ein gutes Gespür und Dein Organisationstalent kommt voll zum Tragen. Lasse Dich geistig umstimmen und suche Neuorientierung.