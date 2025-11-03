Wochenhoroskop Krebs: So wird diese Woche vom 3.11. bis 9.11.2025

Wenn der Krebs in seiner Lebenssituation Vertrauen hat, kann diese eine wundervolle Horoskop -Woche voller Harmonie werden. Das Wochenhoroskop für Krebs vom 3.11. bis 9.11.2025 hilft Deinem Sternzeichen, die richtige Balance zwischen Körper und Geist zu bekommen.

Liebe und Partnerschaft

Jetzt kannst Du ganz die Harmonie genießen. Gib Dir selbst und auch Deinem Partner oder Deiner Partnerin mehr Freiraum. Du hast immer noch nicht gelernt, Gefühle richtig zuzulassen. Flirte einfach drauflos, daraus könnte rasch etwas Interessantes entstehen.

Gesundheit und Fitness

Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander. Achte auf abwechslungsreiche Ernährung. Es wäre besser, nicht immer so ungeduldig zu sein. Dein Magen streikt, weil Du ihn immer wieder übersäuerst.

Beruf und Finanzen

Geistige Aktivitäten und eine gewisse Tendenz zu Streitgesprächen begleiten Dich. Freue Dich, das Lob, das Du erhalten hast, steht Dir zu. Du hast ausgezeichnete Konstellationen, die Dir sagen, dass Du jetzt unbedingt langwierige Vorhaben und Projekte starten solltest. Eine Aufgabe interessiert Dich brennend und Du gibst Dein Bestes. Lasse Dich nicht von Rückschlägen entmutigen.