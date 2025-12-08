Wochenhoroskop Krebs: So wird diese Woche vom 8.12. bis 14.12.2025

Können Krebs-Männer und Krebs-Frauen in dieser Horoskop -Woche auf viele Liebesmomente hoffen und sich im Beruf über Erfolg freuen? Wie es in diesen Bereichen und um die Gesundheit steht, erfährst Du im Wochenhoroskop für Krebs vom 8.12. bis 14.12.2025.

Liebe und Partnerschaft

Deine Ausstrahlung entfaltet Magie und Anziehung. Eine tolle Sache! Entscheide nichts über den Kopf des Partners bzw. der Partnerin hinweg, das könnte Ärger geben. Besonders in Liebesbeziehungen kann alles sehr erfolgreich sein, weil Du ein offenes Herz für die Sorgen und Belange Deines Herzensmenschen hast. Etwas Entspannung tut Dir jetzt gut. Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein und Du kannst vieles noch gar nicht so recht glauben.

Gesundheit und Fitness

Du kannst bei Deiner Gesundheit einen deutlichen Aufwärtstrend verspüren. Reduziere Deine Genussgifte und übertreibe nicht weiterhin so maßlos. Vermeide anstrengende Aktionen, Dein Energielevel steigt nur langsam an. Zu viel Alkohol bringt Deinen Kreislauf durcheinander.

Beruf und Finanzen

Spontan und mutig ist Dein Auftreten, damit machst Du am Arbeitsplatz Pluspunkte. Du gehst mit voller Power an eine komplizierte Aufgabe heran. Der Chef bemerkt es und wird Dir ein Angebot machen. Ideen fliegen Dir zu, halte sie fest und baue die eingefahrenen Arbeitsstrukturen, Denkgewohnheiten und Vorurteile ab. Du trotz allen Widerständen und stürzt Dich auf neue Aufgaben.