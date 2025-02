Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 10.2. bis 16.2.2025

Nach Regen folgt wieder Sonnenschein. Auch für Dich? Lies jetzt nach, was Dir die Astrologen für die neue Horoskop -Woche noch alles zu sagen haben. Wird es eine Woche voller Liebe, Enthusiasmus und Erfolg? Finde es heraus – im aktuellen Wochenhoroskop für Löwe vom 10.2. bis 16.2.2025.

Liebe und Partnerschaft

Das Gefühlskarussell lässt Dich nicht mehr richtig los. Deine Suche nach angenehmen Erlebnissen wird auch Deine Umgebung anregen. Eine erotische Begegnung liegt in der Luft. Du brauchst endlich einen Schatz, dem Du blind vertrauen kannst. Sei einfach einmal richtig übermütig und zeige etwas mehr von Deinem großen Herzen. Alle Singles sollten sich dem Flirt hingeben.

Gesundheit und Fitness

Nicht so hetzen, öfter mal bewusst langsam sein. Eigentlich hast Du gar nichts zu befürchten oder zu bemängeln. Aber trotzdem fühlst Du Dich kraftlos, ausgelaugt und schwach auf den Beinen. Halte Abstand von zu negativ eingestellten Menschen. Höre mehr auf die Bedürfnisse Deines Körpers.

Beruf und Finanzen

Eine positive Konstellation verheißt Erfolg. Dir winken schöne Erfolge durch gute Ideen und viel Durchsetzungskraft. Günstig für wichtige Termine, Gespräche und auch Reisen. Du weißt, was Du willst und kannst, bist pflichtbewusst und diszipliniert. In der Gruppe, in der Du tätig bist, kannst Du Dich nun mit Deiner ganzen Kraft einbringen, um dieser Gemeinschaft zu mehr Ansehen zu verhelfen.