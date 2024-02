Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 12.2. bis 18.2.2024

Das Schicksal legt Löwe in der neuen Horoskop Woche ein paar Steine in den Lebensweg. Nutze diese Hürden, um die nächste Stufe im Beruf zu erreichen. Weitere astrologische Ratschläge zu jedem Lebensbereich bekommst Du im aktuellen Wochenhoroskop für Löwe vom 12.2. bis 18.2.2024 .

Ob Löwe-Frau und Löwe-Mann in Zukunft auch mal die Krallen ausfahren sollten, gibt die Sternenkonstellation preis:

Liebe und Partnerschaft

Versäume es nicht, für Deinen Schatz eine kleine Aufmerksamkeit zu besorgen. Dein Partner oder Deine Partnerin lässt sich nur zu gerne in Deine Unternehmungen einbinden. Vieles erscheint Dir zu eng. Vielleicht spielst Du mit dem Gedanken an eine allumfassende Veränderung. Überlege gut. Sei diplomatisch, auch wenn Dir diese Eigenschaft nicht liegt. Mit starkem Fingerspitzengefühl erreichst Du Deine gewünschten Ziele.

Gesundheit und Fitness

Stärke Deine Abwehrkräfte täglich mit einem Vitamincocktail. Nervosität mal mit Stille und Muße behandeln. Viel trinken, um Deine Nieren zu entgiften. Tue ab und zu etwas für Deinen Rücken, dann ist alles wieder in bester Ordnung.

Beruf und Finanzen

Was immer Du auch planst, lasse Dich nicht aufhalten, es läuft alles nach Deinen Vorstellungen. Du trotzt Widerständen beharrlich. Nicht alle höflichen Leute sind Dir auch wohlgesonnen. Misstraue vordergründigen Freundlichkeiten, die nicht von Herzen kommen. Beruflicher und finanzieller Aufschwung ist in Sichtweite! Finde Deine wahre Berufung. So lautet die Aufforderung Deiner inneren Stimme. Höre ruhig einmal auf Dein Bauchgefühl.