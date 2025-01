Wochenhoroskop Löwe: Deine Horoskop Woche vom 13.1. bis 19.1.2025

Winken bald heiße Chancen in Liebesangelegenheiten oder erwartet Dich Herzschmerz pur? Ein Blick in das Horoskop für die aktuelle Woche verrät mehr. Im kostenlosen Wochenhoroskop für Löwe vom 13.1. bis 19.1.2025 schenkt Dir die Astrologie kosmische Antworten auf wichtige Fragen, die das Schicksal und die Stimmung in den nächsten Tagen maßgeblich beeinflussen.

Liebe und Partnerschaft

Vernunft ist zwischendurch ganz wichtig, um sich mit anderen Dingen zu arrangieren. Du wirst sehen, Kompromisse funktionieren besser. Im harmonischen Einklang mit Deinem Schatz schöpfst Du neue Kraft. Deine Eifersucht ist die Hölle. Reiße Dich zusammen und höre endlich auf, Deinen Partner oder Deine Partnerin auf Schritt und Tritt zu kontrollieren. Lasse Dir Zeit und kläre Unstimmigkeiten mit den richtigen Worten.

Gesundheit und Fitness

Mache jetzt nicht zu viel, sondern gönne Dir zwischenzeitlich noch viel Ruhe. Richtig lospowern kannst Du erst später. Bewege Dich, egal was, treibe unbedingt mehr Sport! Solltest Du nicht schon lange mal wieder Deine Vorsorgeuntersuchungen in Angriff nehmen? Überlege einmal in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst, was Du auch sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas!

Beruf und Finanzen

Du handelst zu voreilig und schaffst Dir unnötig Aufregung. Bewahre Ruhe. Mit Deinem Schwung und Elan packst Du sowieso jede Herausforderung. Wenn Du Dir nicht zu viel auf einmal vornimmst, müsste Dir einiges gelingen. Plane und arbeite konzentriert. Du verfügst nicht über Deine volle Vitalität, bist weniger belastbar als gewöhnlich. Trotzdem versuchst Du alles, um Deinen Verpflichtungen gerecht zu werden. Richte Deinen Blick auf die Zukunft, ziehe Bilanz des bisher Erreichten und plane aus der Fülle der gebotenen Möglichkeiten.